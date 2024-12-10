疾管署籲速打疫苗...本季流感累計亡61人 近10年同期最高

衛福部疾管署今表示，本流感季自今年10月1日起截至12月9日累計309例流感併發重症病例，年齡層以65歲以上長者為多，占59%，另，死亡病例累積61例，人數為近10年同期最高，其中98%未接種本季流感疫苗，死亡數為近十年同期最高。

疾管署副主任李佳琳說，國內上周即12月3日至12月9日，新增13例新冠併發重症本土病例，較前一周，為11月26日至12月2日通報的18例下降。

自今年9月1日起截至12月9日，新冠併發重症本土病例累計388例，其中83例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，其中自10月1日起通報之確定及死亡病例未接種JN.1疫苗者均達98%以上。

李佳琳說，本流感季自今年10月1日起截至12月9日累計309例流感併發重症病例，感染型別為288例A型H1N1，占93%、12例H3N2、6例A型未分型、3例B型，其中298例未接種流感疫苗，占整體96%、256例具慢性病史，占83%，年齡層以65歲以上長者為多，占59%。

另外，流感死亡病例累積61例，感染型別為60例A型H1N1，占98%、1例H3N2，其中60例未接種本季流感疫苗，占整體98%，死亡數為近10年同期最高，還有51例具慢性病史占84%。

疾管署發言人曾淑慧說，截至12月8日止，公費流感疫苗接種數約552.6萬人次，疫苗使用率約83.9%，低於去年同期的607.3萬人次，另全國65歲以上長者流感疫苗接種率為42.6%，學齡前幼兒則為58.5%，皆尚未達接種目標；新冠疫苗接種數仍持續高於去年，已累計接種159.7萬人次，為去年同期的60萬人次約2.7倍。