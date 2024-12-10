「梨山文物陳列館」公廁獲「特色公廁獎」 參山處透露秘訣

交通部觀光署參山國家風景區管理處的「梨山文物陳列館」公廁，日前獲環境部績優公廁評比「特色公廁獎」，參山處長曹忠猷今透露，陳列館和該處6大遊客中心一樣，除了提供無障礙廁所、免治馬桶、親子廁所、以及穆斯林友善廁所等，也著重性別友善的男女廁間比例，以及每日定時清潔，並搭配智慧化設備，偵測空氣中濕度、溫度及異味，當濕度、溫度及異味過高，就會自動開啟排風扇，降低該廁間濕度、溫度及異味，維持良好如廁環境。

曹忠猷說，觀光署推動公廁美學，梨山遊客中心公廁去年獲得全國「績優公廁，」今年文物陳列館的公廁再度獲得全國「特色公廁」顯示該處對公廁的確十分用心。因此，特別邀請大家到梨山賞楓、看燈光節時，也要到梨山文物陳列館「上廁所並打卡」看看這座被楓紅與泰雅竹編圍繞，還有熱水可洗手的美麗廁所。

他說，梨山文物陳列館公廁因為空間大，參山處因而特別邀請在地工藝師林春節彩繪廁間，並在外圍裝置竹編作品，呈現在地原民技藝文化。因此，公廁不僅呈現了泰雅人文風情設計，周圍栽種的楓香與銀杏，還與周邊山景合而為一，每年一到11、12月楓紅美景，又能遠晀雪山及玉山山脈，成為梨山的拍照打卡景點，提供優質遊憩品質，獲得遊客喜愛。

參山處說，該處依觀光署指示，加強轄內公廁之設施維護管理及清潔維護，致力提升公廁的乾淨度、舒適度，希望達到「不髒」、「不臭」、「不濕」以及綠美化的五「心」級公廁目標。