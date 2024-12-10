氣象署預報細致化！逐時提供24小時內溫濕度

中央氣象署今天表示，為了提供更細緻的天氣資訊，即日起氣象署天氣預報的時間解析度變更精細，24小時內溫濕度預報提升為逐時、3天內降雨機率預報提升為每3小時。

氣象署今天在「報天氣 - 中央氣象署」臉書說明，過去針對全台368鄉鎮及上千個生活育樂點位提供未來3天逐3小時的溫、濕度及體感溫度等預測；另外也有逐6小時的降雨機率預報。

氣象署指出，即日起將未來1天內的溫度、濕度、體感溫度、舒適度，預報解析度提升到1小時；未來3天的降雨機率，解析度從6小時提升到3小時；相關資料可在氣象署網站鄉鎮預報中查詢。

氣象署說，今天白天高溫逐漸回升，北部、東半部約攝氏22至24度，中南部可達27、28度，感受溫暖微熱，中南部日夜溫差大。

根據氣象署鄉鎮預報，以台北市中正區為例，下午2時氣溫約24度，越晚越冷，預估傍晚6時後降至21度，入夜後約20度。