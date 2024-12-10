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麻疹增1境外移入 4旬男接觸「81人」、疾管署監測至月底

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
防疫醫師林詠青（右一）表示，上周新增一例境外移入麻疹確定病例，是中部40多歲男性，本身就有糖尿病病史，前往越南探親後返回台灣，目前掌握接觸者共計81人，預計監測至12月27日。記者林則澄／攝影
防疫醫師林詠青（右一）表示，上周新增一例境外移入麻疹確定病例，是中部40多歲男性，本身就有糖尿病病史，前往越南探親後返回台灣，目前掌握接觸者共計81人，預計監測至12月27日。記者林則澄／攝影

衛福部疾管署今公布上周新增一例境外移入麻疹確定病例，是中部40多歲男性，本身就有糖尿病病史，前往越南探親後返回台灣，同日出現發燒、鼻炎、喉嚨痛等症狀，收治於隔離病房治療後已於今天解除隔離並出院，疾管署目前掌握接觸者有81人，預計監測至12月27日。

疾管署防疫醫師林詠青說，該名中部的40多歲男性，本身就有糖尿病病史，11月12日至12月1日至越南探親，返回台灣後同日出現發燒、鼻炎、喉嚨痛等症狀，於隔日至醫院就醫並入住一般病房住院治療，流感、新冠快篩呈陰性，12月5日出現紅疹後收治於隔離病房，經醫院通報檢驗確診，將於今天解除隔離。

林詠青說，衛生單位對此也已展開各項防治工作，並持續進行相關疫調，也針對與個案之醫護及航空器等相關接觸者，進行疫苗接種史調查，未具抗體者安排盡速接種暴露後預防的MMR疫苗或IMIG免疫球蛋白，目前掌握接觸者共計81人，包括同住家人4人、就醫接觸者49人、航空器接觸者28人，本案預計監測至12月27日。

疾管署副主任李佳琳說，今年本土及境外移入病例數高於2020年至2023年同期的0至2例，均為5年同期最高，其中我國今年累計15例麻疹病例，年齡介於20多歲至40多歲，7例本土病例中含3起群聚、8例境外移入病例中含2例為航空器群聚感染，其餘感染國家分別為馬來西亞及越南各2例、泰國及柬埔寨各1例。

疾管署提醒，今年上半年全球麻疹疫情驟升，下半年疫情趨緩，而東南亞區尚無明顯下降趨勢，與我國往來較頻繁之國家中，泰國疫情於7月起驟升，達每月千餘例的規模，明顯高於往年；越南胡志明市9月起疫情爆發，疫情仍在上升，目前達每周300餘例之規模，並有擴散至鄰近同奈及平陽省的趨勢；馬來西亞疫情雖較趨緩，唯獨今年疫情較往年嚴峻；菲律賓、印尼疫情則持續流行，今年處於相對嚴峻之水平。

疾管署提醒，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，且近年個案多曾於幼童時期接種過疫苗，因接種疫苗後產生的免疫力衰退，導致感染後症狀較不典型，請醫師提高警覺，於病人就醫時，若發現麻疹疑似個案，應立即通報，民眾如有疑似症狀，應盡速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。

疾管署呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒，請盡速至衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區。

出國時應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的地方建議佩戴口罩，回國後如出現疑似症狀，請戴口罩盡速就醫並告知醫師相關旅遊史及暴露史。

疫情 疾管署 麻疹

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