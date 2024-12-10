快訊

確定整併中華大學！清華大學校務會議通過意向案 將設「清華²科技園區」

母女遭詐千萬傳噩耗…被逮2車手得知「一臉茫然」 其他涉案車手5入監、3在逃

台灣女星第一人！演藝圈「證照女王」考取聯結車駕照 可轉行當司機

商品頁面寫「中國台灣」爭議…KKday：針對香港遊客 頁面已修正

中央社／ 台北10日電

旅遊業者KKday被民眾發現在商品頁面上寫「中國台灣」，並有販售「10月1日國慶日」相關旅遊商品引發爭議。KKday說，頁面是針對香港旅客，相關頁面已修正。

有民眾向媒體投訴旅遊業者KKday販售上海迪士尼門票的商品頁面標註「中國台灣」，甚至有慶祝中國10月1日國慶日的相關廣告，文案寫著「立即於KKday預訂國慶煙花遊艇觀光之旅 ，2024年10月1日國慶節，邀請您一起開啟難忘的遊艇觀光之旅」等。

對此，KKday向媒體指出，這支商品頁面原為海外市場服務香港旅客，日前已修正文字論述，很感謝網友們的建議與指教。

KKday說，KKday是從台灣發跡的國際公司、創辦人也是土生土長台灣人，非常感謝台灣民眾一路以來的支持，同時也致力服務國際旅客、將台灣品牌影響力推向海外各市場。

KKday表示，目前成長超過1000名員工，台灣總部與海外市場員工的比例約7:3，未來也會持續與海外市場緊密溝通，持續為推廣台灣觀光、跨境旅遊努力。

旅遊業

延伸閱讀

柯泯薰再攜手日本樂團 祭香港美食熱情待客

戴德梁行料香港樓價Q4漲1% 明年看升5%

香港維港跨年煙花匯演長達12分鐘 首現七彩祥雲

迎接香港直航遊客 花蓮縣府送千元消費券等優惠

相關新聞

鄭南榕與自由時代特展 移師高雄市歷史博物館展出

今天世界人權日，高雄市政府邀請鄭南榕基金會將「100%的言論自由：鄭南榕與自由時代特展移師高雄歷史博物館」移師高雄市歷史...

疾管署籲速打疫苗...本季流感累計亡61人 近10年同期最高

衛福部疾管署今表示，本流感季自今年10月1日起截至12月9日累計309例流感併發重症病例，年齡層以65歲以上長者為多，占...

未來1周先暖後冷 周六不排除強烈冷氣團、下周再有較強冷空氣南下

「2024台北馬拉松」15日周日登場，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，目前來看周日受大陸冷...

TPASS 2.0宜蘭方案年底上路 明年再推跨縣市常客優惠

交通部去年起推動TPASS通勤月票，今年底將再規畫TPASS 2.0方案，涵蓋以現行月票運作機制為基礎的短天期定期票，以...

「梨山文物陳列館」公廁獲「特色公廁獎」 參山處透露秘訣

交通部觀光署參山國家風景區管理處的「梨山文物陳列館」公廁，日前獲環境部績優公廁評比「特色公廁獎」，參山處長曹忠猷今透露，...

長新冠致腸道菌失衡 台大教授：胃炎、胃酸逆流皆症狀

歷經4年新冠疫情流行，近期疫情影響雖日漸趨緩，但長新冠問題仍潛藏在民眾生活中。台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙表示，腸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。