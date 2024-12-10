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第二層健保業者接受度低 病團：應設政院層級小組推動

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
健保署委託國衛院進行商保協作健保相關研究，上月公布研究結果，建議籌設「第二層健保」。本報資料照片
健保署委託國衛院進行商保協作健保相關研究，上月公布研究結果，建議籌設「第二層健保」。本報資料照片

去年健保署查核短期住院，讓商業醫療保險困境浮上檯面。健保署委託國衛院進行商保協作健保相關研究，上月公布研究結果，建議籌設「第二層健保」，且初期開放已經罹病的病友申請。癌症希望基金會今天表示，盼此結果不只是一份研究、政策白皮書，應透過行政院以上層級跨部會推動，盡快研擬出執行細節。

癌症希望基金會倡議發展部組長李芸婷表示，台灣人口結構老化，每3.4名青壯年要負擔一名老人的醫療照顧費用，這讓健保費基愈來愈少，需要民眾投資健康、未雨綢繆，商業保險即是工具之一，但台灣人愛買投資顯、儲蓄險，兩者合計占比超過9成，實際罹癌的病人，7成倚重商業保險支付，但近半數患者認為商保給付不足。

國衛院論壇提出設置第二層健保的政策建言，且初期的3至5年讓己經罹病的民眾也能投保。癌症希望基金會倡議發展部主任蔡士敏說，這與商業保險已罹病就不能給付的規則不同，較類似健保人人皆可投保的精神；第二層健保成立共保組織，以專家委員每年決定費率是否調整，並設置儲備金的機制，也與健保安全準備金機制較為類似。

至於第二層健保該給付哪些藥物，癌症希望基金會副執行長嚴必文說，國衛院建議直接給付藥物及醫療服務，並非像商業醫療保險由民眾先行支付費用，在給付金額給民眾，且第二層健保給付的藥物需通過食藥署適應症、通過醫療科技評估（HTA）、具成本效益但健保尚不給付者。為避免HTA以健保財務為基礎，將藥物評定為不符成本效益，建議應考量第二層健保特性，重新設計計算基礎。

國衛院雖已提出第二層健保建言，但民間壽險業者接受度低，初期恐會以公股壽險公司為主。蔡士敏表示，政策險不以營利為目的，費率設計以讓壽險公司無盈無虧為主，初期把投保人數最大化，有利於累積數據滾動式修正，建議應在政院以上層級籌組推動小組，並定期提出規畫進度與時程，並對大眾公告。

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