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腸病毒增1重症「出生僅5天」 今年首例染克沙奇B3病毒

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
疾管署副主任李佳琳指出，今年累計8例腸病毒感染併發重症確定病例，目前疫情仍處相對高點，預測本月中下旬下降。記者林則澄／攝影
疾管署副主任李佳琳指出，今年累計8例腸病毒感染併發重症確定病例，目前疫情仍處相對高點，預測本月中下旬下降。記者林則澄／攝影

衛福部疾管署今天公布腸病毒上周新增確診一例個案，是北部未滿1個月新生兒，經通報檢驗後確認感染克沙奇病毒B3併發重症，包括腦膜炎、心肌炎、肝功能下降等情況，治療後症狀改善，目前已出院，為今年全國第8例腸病毒重症病例。疾管署副主任李佳琳說，目前疫情仍處相對高點，預測本月中下旬疫情將下降。

疾管署防疫醫師林詠青表示，國內新增1例腸病毒感染併發重症病例，為北部未滿1個月新生兒，於今年11月18日，也就是出生5天後因出現間歇性發燒、食慾差、活力差等症狀就醫。

同日轉診後發現有黃疸、輕微心搏過速及因發燒疑似敗血症、脫水等情形，併發重症，包括腦膜炎、心肌炎、肝功能下降等情況，收住新生兒加護病房，經通報檢驗後確認感染克沙奇病毒B3併發重症，治療後症狀改善，目前已出院，為今年全國第8例腸病毒重症病例。

疾管署副主任李佳琳指出，今年累計8例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例、克沙奇A10型2例，克沙奇A16型、克沙奇B3型及克沙奇B4型各1例 ，其中6例為未滿1歲幼童，籲請民眾留意孩童腸病毒重症前兆病徵。

李佳琳說，疾管署監測資料顯示近四週實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型、克沙奇A2型及腸病毒D68型，社區仍持續具其他腸病毒型別活動，其中第49周即統計12月1日至7日的門急診，就診總計2萬1911人次，較前一周的2萬7147人次下降19.3%，但疫情仍處相對高點，預測本月中下旬下降；另上周就診人次以0至4歲幼兒為主占46%，但10至14歲占10.9%，近期呈增加趨勢。

疾管署提醒，國內腸病毒疫情仍處於流行期，民眾不可掉以輕心，成人外出或工作返家後，務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應落實正確洗手，避免腸病毒危害嬰幼兒健康。

疾管署表示，腸病毒在家庭及人口密集之場所最容易傳播例如家庭、幼兒園、安親班及托嬰中心等，籲請家有5歲以下嬰幼兒之家庭，應更加注意個人衛生、養成正確勤洗手的習慣，並時常消毒、清洗兒童常接觸的物品及玩具，另外孕婦、新生兒及幼童盡量避免與病患接觸，降低病毒傳播的機會，並請家長及教托育人員留意嬰幼兒健康狀況，一旦出現重症前兆病徵應儘速送醫治療，以掌握治療黃金時間。

疾管署強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

疫情 疾管署 腸病毒

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