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多少退休金才能活？ 勞團盼定義「基本生活」

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
勞團於9日《公務人員退休資遣撫卹法》修法公聽會上呼籲，改革已經推行，不應該輕易重開倒車。圖為銓敘部長施能傑。（直播截圖）
勞團於9日《公務人員退休資遣撫卹法》修法公聽會上呼籲，改革已經推行，不應該輕易重開倒車。圖為銓敘部長施能傑。（直播截圖）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「公務員都盼停砍退休金，以維持基本退休生活，那他們每個月應該要多少錢才夠？」台灣勞工陣線秘書長孫友聯9日於公聽會指出，年金改革若再走回頭路並不公平，政府應加強改善現有公務員待遇，並制定退休基本生活標準，才能減少退休金爭議。銓敘部長施能傑也說，政府雖然有最終支付責任，但都由現職公務員與納稅人承擔並不妥。

立法院司法法制委員會9日召開《公務人員退休資遣撫卹法》修法公聽會，邀請學者專家討論是否要停止107年的退撫基金新的改革機制。

改革不應開倒車

孫友聯發言時說，若砍退休金，退休軍公教就難維持基本生活，那請問：什麼是基本生活？每個月應該領多少？難道退休公務員與勞工就要不同費率嗎？他希望政府能就相關規定有更明確的政策主張，且以加強現有公務員待遇與勞動條件為優先，「退休金改革不應該走回頭路」。

中國醫藥大學通識教育中心助理教授劉侑學則說，勞保至今仍未改革，政府現在說撥補也是一種改革，那勞保可以撥補，為何軍公教不能撥補？他批評國民黨要推翻過去的年金改革成果不妥。而兩黨對於年金、勞保等議題的改革態度反覆下，很難讓社會理性討論相關改革。

退休公務員也要承擔

「大家應該先一起負擔退休金費用！」銓敘部長施能傑說，自己也是公務員，也會受到年改影響，政府負最後支付責任的意思是「若現有機制不足，政府最後再出面」，若退撫基金都要由現職人員與納稅人負擔費用也不公平，應該是大家都各自負擔一些，而政府當然會保證支付責任。

安排公聽會的民進黨立委鍾佳濱在總結時說，希望國民黨召委吳宗憲下周也能安排公聽會繼續討論一些問題，包括年金給付時，所得替代與在職薪水高低有關嗎？退休後維持尊嚴生活的費用會因為退休前本薪愈高而增加嗎？他認為相關概念還有釐清的空間。

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