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「2小時就想離開」劍湖山已沒落？他曝遊樂園實況掀兩派論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
劍湖山世界主題樂園今天公布跨年煙火秀，將由400架無人機與摩天輪主體煙火結合，煙火秀長度高達888秒，並有千米環繞式滿山花火。圖／劍湖山世界提供
劍湖山世界主題樂園今天公布跨年煙火秀，將由400架無人機與摩天輪主體煙火結合，煙火秀長度高達888秒，並有千米環繞式滿山花火。圖／劍湖山世界提供

劍湖山是台灣知名的遊樂園，一名網友表示，近期回到劍湖山遊玩，發現和過去的印象完全不同，像是遊樂設施都沒更新，人潮也不多，入園2小時就想離開，好奇「劍湖山怎麼會變這樣？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「劍湖山怎麼淪落至此？」為題，指出近期睽違15年去劍湖山玩，發現和過去小時候的印象完全不同，以前覺得好玩的地方，現在工作人員卻比遊客還多，遊樂設施幾乎都沒有更新，最後只待了2小時就離開，相當不解劍湖山怎麼淪落成這樣。

貼文一出後，不少網友都表示「去過日本環球影城或迪士尼，就覺得台灣的遊樂園都…」、「都出國玩了，沒人要國旅」、「這幾年台灣遊樂園都沒有新的遊樂設施，整個慘，一樣的去過幾次就不想去了」、「少子化，對遊樂園影響很大」、「少子化，學生少很多」、「小人國也在苦撐，一堆老員工」。

不過，也有部分網友認為，遊樂園在特定節日才會人潮眾多，指出「樂園就靠假日跟暑假呀，平日本來就這樣」、「劍湖山是夏天去玩水的，水樂園人還蠻多的」、「夏天水上樂園人山人海好嗎？是賺夏天的錢」、「推薦夏天去，可以連水樂園一起玩」。

劍湖山 國旅 少子化 日本 遊樂園

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