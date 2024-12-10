小磨坊又出包…這款調味料農藥超標 退運銷毀6千公斤

知名調味料品牌「小磨坊」出包！衛福部食藥署今天公布，業者從中國大陸輸入的胡荽粉，農藥賽洛寧殘留量超標，目前在邊境，針對中國大陸輸入的胡荽粉採監視查驗，將維持到明年中。

食藥署公布最新邊境檢驗不合格產品清單，副署長林金富說，小磨坊國際貿易股份有限公司從中國大陸輸入的胡荽粉，檢出殘留農藥賽洛寧0.04ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，農藥賽洛寧定量極限為0.03 ppm，製造廠為四川美料美味食品科技有限公司，不合格產品共6000公斤已全數退運或銷毀。

林金富表示，先前爆發蘇丹紅食安事件，對中國大陸進口的辣椒粉等35號列辛香料，採取監視查驗檢驗農藥與蘇丹色素，合格品項才能輸入，這次公布的胡荽粉也在管制項目中，在邊境採取監視查驗到明年中。

食藥署統計，今年7月1日至12月10日，小磨坊國際貿易股份有限公司輸入產品共計2批次違規，分別是今天公布的，「胡荽粉」，以及9月10日公布的小茴香子B」，都是從中國大陸輸入的不合格品項，違規原因都是殘留農藥賽洛寧含量不符規定。

除了調味粉，斯里蘭卡輸入的4批進口茶包，同樣有農藥和防腐劑超標問題，林金富表示，分別為達飛國際企業股份有限公司進口的橙茶和薄荷茶，檢出防腐劑水楊酸每公斤0.04至0.1公克，還有一批被檢出防腐劑苯甲酸每公斤0.03公克，製造廠為STASSEN EXPORTS (PVT) LTD.，品牌為STASSEN；昌祐國際有限公司從斯里蘭卡進口的薄荷葉茶，檢出殘留農藥賜諾殺每公斤0.88毫克，製造廠為DILMAH CEYLON TEA COMPANY PLC.，品牌為DILMAH，這4批共20.7公斤全數退運或銷毀。

食藥署今天公布的不合格18項不合格產品為中國大陸花椒粉、冷凍葡萄、綠豆和胡荽粉；印度薑黃粉、薑黃圓粒；日本鮮哈密瓜；斯里蘭卡橙茶、薄荷茶、南非國寶蜜樹茶和薄荷葉茶；印尼月桂葉；加拿大出口葡萄籽萃取複方粉2批；美國黃豆；秘魯鮮藍莓；韓國奇異果和泰國蘆筍。