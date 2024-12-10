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小磨坊又出包…這款調味料農藥超標 退運銷毀6千公斤

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
小磨坊國際貿易股份有限公司從中國大陸輸入的胡荽粉。圖／食藥署提供
小磨坊國際貿易股份有限公司從中國大陸輸入的胡荽粉。圖／食藥署提供

知名調味料品牌「小磨坊」出包！衛福部食藥署今天公布，業者從中國大陸輸入的胡荽粉，農藥賽洛寧殘留量超標，目前在邊境，針對中國大陸輸入的胡荽粉採監視查驗，將維持到明年中。

食藥署公布最新邊境檢驗不合格產品清單，副署長林金富說，小磨坊國際貿易股份有限公司從中國大陸輸入的胡荽粉，檢出殘留農藥賽洛寧0.04ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，農藥賽洛寧定量極限為0.03 ppm，製造廠為四川美料美味食品科技有限公司，不合格產品共6000公斤已全數退運或銷毀。 

林金富表示，先前爆發蘇丹紅食安事件，對中國大陸進口的辣椒粉等35號列辛香料，採取監視查驗檢驗農藥與蘇丹色素，合格品項才能輸入，這次公布的胡荽粉也在管制項目中，在邊境採取監視查驗到明年中。  

食藥署統計，今年7月1日至12月10日，小磨坊國際貿易股份有限公司輸入產品共計2批次違規，分別是今天公布的，「胡荽粉」，以及9月10日公布的小茴香子B」，都是從中國大陸輸入的不合格品項，違規原因都是殘留農藥賽洛寧含量不符規定。

除了調味粉，斯里蘭卡輸入的4批進口茶包，同樣有農藥和防腐劑超標問題，林金富表示，分別為達飛國際企業股份有限公司進口的橙茶和薄荷茶，檢出防腐劑水楊酸每公斤0.04至0.1公克，還有一批被檢出防腐劑苯甲酸每公斤0.03公克，製造廠為STASSEN EXPORTS (PVT) LTD.，品牌為STASSEN；昌祐國際有限公司從斯里蘭卡進口的薄荷葉茶，檢出殘留農藥賜諾殺每公斤0.88毫克，製造廠為DILMAH CEYLON TEA COMPANY PLC.，品牌為DILMAH，這4批共20.7公斤全數退運或銷毀。

食藥署今天公布的不合格18項不合格產品為中國大陸花椒粉、冷凍葡萄、綠豆和胡荽粉；印度薑黃粉、薑黃圓粒；日本鮮哈密瓜；斯里蘭卡橙茶、薄荷茶、南非國寶蜜樹茶和薄荷葉茶；印尼月桂葉；加拿大出口葡萄籽萃取複方粉2批；美國黃豆；秘魯鮮藍莓；韓國奇異果和泰國蘆筍。

達飛國際企業股份有限公司從斯里蘭卡輸入的橙茶防腐劑含量不合格。圖／食藥署提供
達飛國際企業股份有限公司從斯里蘭卡輸入的橙茶防腐劑含量不合格。圖／食藥署提供

超標 農藥殘留 食安 食藥署

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