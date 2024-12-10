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華航委託空巴升級15架A350客艙 2027年起上線派飛

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
華航委託空中巴士進行15架A350改艙工程整合與技術服務，預計於2027年起上線派飛，2028年完成15架客機改艙。圖／華航提供
華航委託空中巴士進行15架A350改艙工程整合與技術服務，預計於2027年起上線派飛，2028年完成15架客機改艙。圖／華航提供

華航空2016年起引進A350新世代機隊，配有32席豪華商務艙、31席豪華經濟艙及243席經濟艙，全機共有306席座位，其機身70%採用全新複合材質，有效減輕航機重量及提升安全性。華航宣布，已委託空中巴士進行15架A350改艙工程整合與技術服務，預計於2027年起上線派飛，2028年完成15架客機改艙。

華航表示，A350客機為華航長程航線主力機隊，目前派飛德國法蘭克福、英國倫敦、荷蘭阿姆斯特丹、義大利羅馬、奧地利維也納、捷克布拉格等歐洲航線及美國西雅圖、洛杉磯等，紐澳航線則包含雪梨、布里斯本、墨爾本及奧克蘭；另也飛航日本東京及大阪、泰國曼谷、新加坡、越南胡志明市、印尼雅加達等區域航線。

華航指出，A350機隊推出至今獲得國內外眾多知名大獎，空中巴士未來將協助進行改艙作業，包含全艙等座椅安裝及認證與客艙設施設計等規劃，派遣專業技術人員來台指導技術工程及優化改艙流程，未來設計將納入現行機隊規劃、旅客反饋、業界動態、工藝美學等面向，升級全艙等座椅、機上影視娛樂系統、機上網路及客艙環境等。

空中巴士 航線 華航

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