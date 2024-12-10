光田醫院中西醫合作助孕成功 36歲媽媽終於產下雙胞胎

在少子化的今天，同樣有很多媽媽受孕前歷經了多少的挑戰，才能完成為人母的心願，光田綜合醫院近來在中西醫合力助孕下，終於讓一位36歲的林小姐，面對本身曾因雙側卵巢的巧克力囊腫，子宮內膜也因息肉和腺肌症進行過多次手術治療，今年終於順利迎來了一對健康的雙胞胎。

林姓母親表示，高中起每次經期便會遭遇劇烈的疼痛，甚至需要到醫院打止痛針才能緩解；結婚15年來，她有一半的時間都在積極備孕，但也因此發現，過去的經痛其實是子宮與輸卵管狀況不佳的信號，這讓她必須透過試管嬰兒才能懷孕，試管療程並非一帆風順下，夫婦幾乎投入了全部積蓄。

過程中，林姓母親雖然一度受孕成功，但遺憾胚胎始終未能順利發育而萎縮，隨後林女士決定暫停工作，全心專注於身體調養，今年決定來到光田綜合醫院就診，接受婦產部醫師蘇棋楓與中醫師周芳伃的中西醫合力助孕下，針對讓她子宮不利於受孕的環境下，進行兩側輸卵管功能受損的相關處置，終於在驗孕棒上看見期待已久的兩條線。

光田綜合醫院指出，療程中先由中醫師周芳伃進行體質辨證療法，針對林的子宮內膜異位問題施以「活血化瘀」調理，改善骨盆腔的發炎狀態，有助於提升胚胎的著床成功率，婦產科醫師蘇棋楓指出，再透過賀爾蒙針劑或口服藥物穩定卵巢功能，為試管療程創造理想的子宮環境，待她的子宮環境逐步改善，最終順利受孕成功。