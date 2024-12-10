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妻子患水腦症竟遭殺害 醫揭3大症狀：長者有無「磁鐵步」是關鍵

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
新北市新莊區七旬男疑似不捨妻子受水腦症所苦，將妻子從住處推下，當場死亡，昨天下午家屬偕同法師在社區招魂。本報資料照片
新北市新莊區七旬男疑似不捨妻子受水腦症所苦，將妻子從住處推下，當場死亡，昨天下午家屬偕同法師在社區招魂。本報資料照片

新北市新莊區73歲林男長期照顧68歲罹患水腦症的邱姓妻子，疑似身心俱疲，昨天將妻子從床上抱起，從客廳14樓窗戶丟下，導致妻子當場死亡，犯案後到中平派出所自首，詢後被依殺人罪送辦，釀成這起長照悲歌。

新光醫院神經內科主治醫師張名鑫說，年長者的水腦症可能與腦腫瘤、腦出血有關，但多數為不明原因引起的常壓性水腦症，而常壓性水腦症於年長族群不並罕見，在門診中三不五時就會看到一例。

張名鑫說，大腦會分泌腦脊髓液，並經由腦室的導水管排出至脊髓循環、回收利用，但當此循環系統被腫瘤阻塞，或是受腦部功能影響，分泌量過多或吸收量不足，甚至是不明原因，造成腦脊髓液無法正常排出，讓大腦被腦脊髓液壓迫後，引發大腦結構異常症狀。

張名鑫指出，常壓性水腦症三大症狀，第一、智力衰退，可能出現判斷力、記憶力減退，做事情的能力下降；第二、走路不穩，就是患者走路時，腳步無法完全抬起，感覺是腳底是黏在地板上，且有如磁鐵黏在地板上，因此，有人形容是「磁鐵步」；第三、尿失禁

家人在照顧方面一定會十分困難，張名鑫說，如果患者出現智力退化，家人必須幫忙做很多照顧的工作，而走路不穩時，身邊可能需要有人攙扶，注意患者不要跌倒，因跌倒可能骨折、腦中血，甚至是尿失禁部分必須時常換尿布等，家人在照顧上，真的十分辛苦。

張名鑫說，常壓性水腦症治療，需要透過外科手術，自大腦腦室置入導管，將過多的腦髓液引流到腹部，減輕大腦的壓力，如果能早一點發現、早一點治療，症狀輕微患者的智力退路、走路不穩、尿失禁等症狀可以獲得緩解，但若延誤治療，手術的效果恐會不好。

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