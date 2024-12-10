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農業「廢棄物」加值回歸農業 達零廢棄、淨零目標

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
農業部上午舉辦 「全循環零廢棄永續農業新價值」循環農業成果發表會，展現農業剩餘資源循環再利用推動的成果。水產試驗所研究員蔡慧君說明，牡蠣殼粉自發熱源包製造技術，期待能技轉，落實到日常生活中自發熱源包製造技術，期待能技轉，落實到日常生活中。記者黃義書／攝影
農業部上午舉辦 「全循環零廢棄永續農業新價值」循環農業成果發表會，展現農業剩餘資源循環再利用推動的成果。水產試驗所研究員蔡慧君說明，牡蠣殼粉自發熱源包製造技術，期待能技轉，落實到日常生活中自發熱源包製造技術，期待能技轉，落實到日常生活中。記者黃義書／攝影

農業部上午舉辦 「全循環零廢棄永續農業新價值」循環農業成果發表會，展現農業剩餘資源循環再利用推動的成果。農業部資源永續利用司長莊老達致詞時表示，全循環零廢棄才能達到淨零目標，如把農業剩餘資源再利用，製成與民眾生活息息相關的商品，才能達到實踐永續農業的經營方式。

會中也介紹從水稻、 鳳梨、菇類、牡蠣及畜禽動物等多樣農業生產過程衍生的產物，如植株殘體、水果皮渣、廢棄介質、牡蠣殼、動物糞便，甚至是農業塑膠等物質等相關技術成果，讓「廢棄物」加值再回歸至農業產業鏈中使用。農業部也期許跨產業上下游合作，吸引更多業者投入循環產業，共同推動臺灣農業的永續發展，以循環經濟商業模式逐步落實農業生產全循環、零廢棄的長程目標。

會場展示廢棄菇包再製成栽培介質，可取代進口泥炭土與椰纖；鳳梨與檸檬皮渣開發為青貯料，可替代進口芻料，以及利用木黴菌製劑施用於禽畜舍墊料，可降低環境臭味；稻草漿製成環保包材，取代塑膠製品的使用；牡蠣殼粉開發復育礁，可成為水下生態育的友善材料。

農業部上午舉辦 「全循環零廢棄永續農業新價值」循環農業成果發表會，展示牡蠣殼粉開發復育礁，可成為水下生態育的友善材料。記者黃義書／攝影
農業部上午舉辦 「全循環零廢棄永續農業新價值」循環農業成果發表會，展示牡蠣殼粉開發復育礁，可成為水下生態育的友善材料。記者黃義書／攝影
農業部上午舉辦 「全循環零廢棄永續農業新價值」循環農業成果發表會，展現農業剩餘資源循環再利用推動的成果。農業部資源永續利用司長莊老達（中）和與會來賓一同舉牌，宣告向全循環零廢棄的目標前進。記者黃義書／攝影
農業部上午舉辦 「全循環零廢棄永續農業新價值」循環農業成果發表會，展現農業剩餘資源循環再利用推動的成果。農業部資源永續利用司長莊老達（中）和與會來賓一同舉牌，宣告向全循環零廢棄的目標前進。記者黃義書／攝影
農業部上午舉辦 「全循環零廢棄永續農業新價值」循環農業成果發表會，展示廢棄菇包再製成栽培介質，可取代進口泥炭土與椰纖。記者黃義書／攝影
農業部上午舉辦 「全循環零廢棄永續農業新價值」循環農業成果發表會，展示廢棄菇包再製成栽培介質，可取代進口泥炭土與椰纖。記者黃義書／攝影
農業部上午舉辦 「全循環零廢棄永續農業新價值」循環農業成果發表會，展示鳳梨與檸檬皮渣開發為青貯料，可替代進口芻料。記者黃義書／攝影
農業部上午舉辦 「全循環零廢棄永續農業新價值」循環農業成果發表會，展示鳳梨與檸檬皮渣開發為青貯料，可替代進口芻料。記者黃義書／攝影
農業部上午舉辦 「全循環零廢棄永續農業新價值」循環農業成果發表會，展示利用木黴菌製劑施用於禽畜舍墊料，可降低環境臭味。記者黃義書／攝影
農業部上午舉辦 「全循環零廢棄永續農業新價值」循環農業成果發表會，展示利用木黴菌製劑施用於禽畜舍墊料，可降低環境臭味。記者黃義書／攝影
農業部上午舉辦 「全循環零廢棄永續農業新價值」循環農業成果發表會，展示鳳梨與檸檬皮渣開發為青貯料，可替代進口芻料。記者黃義書／攝影
農業部上午舉辦 「全循環零廢棄永續農業新價值」循環農業成果發表會，展示鳳梨與檸檬皮渣開發為青貯料，可替代進口芻料。記者黃義書／攝影
農業部資源永續利用司長莊老達致詞時表示，全循環零廢棄才能達到淨零目標，如把農業剩餘資源再利用，製成與民眾生活息息相關的商品，才能達到實踐永續農業的經營方式。記者黃義書／攝影
農業部資源永續利用司長莊老達致詞時表示，全循環零廢棄才能達到淨零目標，如把農業剩餘資源再利用，製成與民眾生活息息相關的商品，才能達到實踐永續農業的經營方式。記者黃義書／攝影
農業部上午舉辦 「全循環零廢棄永續農業新價值」循環農業成果發表會，展現農業剩餘資源循環再利用推動的成果。農業部資源永續利用司長莊老達（中）和與會來賓一同舉牌，宣告向全循環零廢棄的目標前進。記者黃義書／攝影
農業部上午舉辦 「全循環零廢棄永續農業新價值」循環農業成果發表會，展現農業剩餘資源循環再利用推動的成果。農業部資源永續利用司長莊老達（中）和與會來賓一同舉牌，宣告向全循環零廢棄的目標前進。記者黃義書／攝影
農業部資源永續利用司科長楊槐駒在 「全循環零廢棄永續農業新價值」循環農業成果的發表會中，說明「農業是沒有廢棄物的產業」為推動目標。記者黃義書／攝影
農業部資源永續利用司科長楊槐駒在 「全循環零廢棄永續農業新價值」循環農業成果的發表會中，說明「農業是沒有廢棄物的產業」為推動目標。記者黃義書／攝影
農業部上午舉辦 「全循環零廢棄永續農業新價值」循環農業成果發表會，展示將稻草漿製成環保包材。記者黃義書／攝影
農業部上午舉辦 「全循環零廢棄永續農業新價值」循環農業成果發表會，展示將稻草漿製成環保包材。記者黃義書／攝影

永續 農業部

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