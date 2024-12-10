農業「廢棄物」加值回歸農業 達零廢棄、淨零目標

農業部上午舉辦 「全循環零廢棄永續農業新價值」循環農業成果發表會，展現農業剩餘資源循環再利用推動的成果。農業部資源永續利用司長莊老達致詞時表示，全循環零廢棄才能達到淨零目標，如把農業剩餘資源再利用，製成與民眾生活息息相關的商品，才能達到實踐永續農業的經營方式。

會中也介紹從水稻、 鳳梨、菇類、牡蠣及畜禽動物等多樣農業生產過程衍生的產物，如植株殘體、水果皮渣、廢棄介質、牡蠣殼、動物糞便，甚至是農業塑膠等物質等相關技術成果，讓「廢棄物」加值再回歸至農業產業鏈中使用。農業部也期許跨產業上下游合作，吸引更多業者投入循環產業，共同推動臺灣農業的永續發展，以循環經濟商業模式逐步落實農業生產全循環、零廢棄的長程目標。