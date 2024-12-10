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牛奶針奪命 台大前醫師籲「麻醉必確認1人在場」：很多都沒有

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子於台北市中山區一間連鎖醫美診所進行電波拉皮等療程時，施打俗稱「牛奶針」的舒眠麻醉後意外送命。示意圖。圖／123RF
一名女子於台北市中山區一間連鎖醫美診所進行電波拉皮等療程時，施打俗稱「牛奶針」的舒眠麻醉後意外送命。示意圖。圖／123RF

一名49歲女子於本月8日在台北市中山區一間連鎖醫美診所進行電波拉皮等療程時，施打俗稱「牛奶針」的舒眠麻醉後，發生血氧濃度不穩，送醫搶救不治的意外。對此，台大醫院兒科前醫師、YouTuber「蒼藍鴿」（吳其穎）奉勸愛美的大家，確認麻醉時一定要有麻醉科醫師在場，「沒錯，很多都沒有！」

「蒼藍鴿」在臉書發文，強調去醫美的朋友們，接受舒眠麻醉前一定要徹底了解好處及風險，以及確認麻醉時一定會有麻醉科醫師在場。他進一步提到，現在清醒的止痛方式有很多，也可以選擇相對不痛的療程如女王電波、十倍電波等，真的不要拿生命安全開玩笑。

衛福部食藥署指出，「牛奶針」實際上是丙泊酚（Propofol）的針劑劑型，因其製劑外觀呈乳白色而得名，常見的用途是以靜脈注射的方式，用於全身麻醉、使用人工呼吸器、局部外科手術或做侵入性檢查時作為鎮靜劑使用，屬於第四級管制藥品及第四級毒品，坊間常用於舒眠麻醉、舒眠健檢、舒眠拔牙等。

聖馬爾定醫院麻醉部主任儲寧瑋說，舒眠麻醉是讓消費者覺得「沒那麼可怕」的商業名詞，一定劑量的牛奶針能讓人進入中重度鎮靜，類似全身麻醉，有可能抑制呼吸，一旦患者有任何異狀，麻醉專科醫師通常會據生理監視器的數據，包括心電圖、血壓、血氧飽和度、二氧化碳濃度觀察患者情況，也可馬上以呼吸面罩與呼吸器協助患者呼吸，等到藥物的濃度轉淡時，再讓病人自主呼吸。

台大醫院 牛奶針 衛福部 醫美 食藥署

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