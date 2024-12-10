快訊

好市多「自助碎洋蔥」重出江湖！網興奮喊1物：希望一起回歸

從南美二館突變國家級 看行政法人政治化的畸形現象

上演逃難記！榮耀號卡沖繩最快今疏運完畢 最慘不是旅客而是「這群人」

聽新聞
0:00 / 0:00

郵政博物館台中館開幕 陳世凱：結合周邊景點帶動觀光

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
郵政博物館台中館今天開幕，交通部長陳世凱（左）上午前往剪綵並參觀。記者黃寅／攝影
郵政博物館台中館今天開幕，交通部長陳世凱（左）上午前往剪綵並參觀。記者黃寅／攝影

郵政博物館台中館今天開幕，交通部長陳世凱剪綵的時候說，郵政博物館成立60年，這次終於走到台中，台中也因此增加了新的景點；希望往後能夠跟台中的觀光結合，帶動地方的觀光。他還說，他家離台中郵局非常近，這裡有很多回憶，以後還會帶3個小孩子經常來。

陳世凱今天在中華郵政公司董事長王國材的陪同下，參觀了這一座郵政博物館，對一些珍藏的郵票非常關注，還打趣說，以這些郵票身價這麼不菲，是否應該請保全？郵政公司的人說，目前還沒有請，不過都有保險。

陳世凱也站在博物館的窗邊，可以直接看到台中市州廳，以及市役所的古建築，景色非常怡人。他說，這座郵政博物館將和台中市的10個周邊景點如中央書局等結合，民眾只要在10個景點打了戳記，就可以到台中郵局換到郵票贈品，也可以製作屬於自己的郵票。

王國材說，這一次展出，最大的亮點是「珍惜古郵票封特展」展出「上海版飛雁郵票（無面值）」和「國父親筆簽名實寄封」等珍品，展出到這個月14日中午12時，機會非常難得。

台中郵局局長葉玉瑕說，董事長王國材指示，郵政博物館台中館要做到跟民眾的生活能夠結合，成為民眾喜歡來的地方，往後會往此方向努力。郵政博物館台中館設在台中市民權路86號3樓台中郵局三樓的台中集郵服務中心，免費入場，歡迎民眾前往參觀。

交通部長陳世凱站在郵政博物館台中館博的窗邊，可以直接看到台中市州廳美景。記者黃寅／攝影
交通部長陳世凱站在郵政博物館台中館博的窗邊，可以直接看到台中市州廳美景。記者黃寅／攝影
郵政博物館台中館今天開幕，交通部長陳世凱（左）上午前往剪綵並參觀。記者黃寅／攝影
郵政博物館台中館今天開幕，交通部長陳世凱（左）上午前往剪綵並參觀。記者黃寅／攝影
郵政博物館台中館展出「珍惜古郵票封特展」有多樣珍貴的古郵票。記者黃寅／攝影
郵政博物館台中館展出「珍惜古郵票封特展」有多樣珍貴的古郵票。記者黃寅／攝影
郵政博物館台中館今天開幕，交通部長陳世凱（中）上午前往剪綵並參觀。記者黃寅／攝影
郵政博物館台中館今天開幕，交通部長陳世凱（中）上午前往剪綵並參觀。記者黃寅／攝影

博物館 台中市 王國材 郵局 陳世凱

延伸閱讀

【重磅快評】大陸收買我網紅？民進黨五十步笑百步

旅客為搶位爆潑水衝突 陳世凱：與高鐵討論自由座安排

統戰紀錄片掀討論 葉元之爆：台灣也收買陸網紅「砸百萬行銷旅遊」

高雄人喊高鐵南延案「拒絕拆遷」 陳世凱承諾想辦法

相關新聞

未來1周先雨後乾、暖熱再降溫 「這2天」冷氣團發威最冷全台有感

未來1周天氣變化劇烈。中央氣象署技正林秉煜今天表示，東北季風影響期間，迎風面北部、東半部降雨機率較高，宜蘭留意局部較大雨...

未來1周先暖後冷 周六不排除強烈冷氣團、下周再有較強冷空氣南下

「2024台北馬拉松」15日周日登場，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，目前來看周日受大陸冷...

榮耀號卡沖繩最快今疏運完畢 最慘不是旅客而是這群人

MSC榮耀號日前因引擎故障無法航行，導致1800餘名台籍旅客滯留沖繩，交通部出面協調後，航空公司放大機型、開加班機疏運旅...

醫美「舒眠麻醉」後不治亡 醫提醒事前注意事項、危險族群

一名49歲女子日前在醫美診所接受療程，卻於施打俗稱「牛奶針」的舒眠麻醉期間，疑因血氧濃度不穩陷入昏迷，送醫不治，北市衛生...

6旬嬤接孫突昏倒竟是罕見肺癌 醫曝全台僅500人罹病

逾60歲病人呂女士，今年5月底外出接孫女下課返家，卻在沙發上昏倒，家人怎麼叫都叫不醒，緊急將她送至醫院檢查，發現腦部共有...

氣象署：本周兩波東北季風 周末起低溫恐12度

中央氣象署預報員李孟軒上午指出，本周受兩波東北季風影響，其中周末冷空氣強度在東北季風到冷氣團間，台北低溫約14度，但中部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。