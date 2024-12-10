郵政博物館台中館開幕 陳世凱：結合周邊景點帶動觀光

郵政博物館台中館今天開幕，交通部長陳世凱剪綵的時候說，郵政博物館成立60年，這次終於走到台中，台中也因此增加了新的景點；希望往後能夠跟台中的觀光結合，帶動地方的觀光。他還說，他家離台中郵局非常近，這裡有很多回憶，以後還會帶3個小孩子經常來。

陳世凱今天在中華郵政公司董事長王國材的陪同下，參觀了這一座郵政博物館，對一些珍藏的郵票非常關注，還打趣說，以這些郵票身價這麼不菲，是否應該請保全？郵政公司的人說，目前還沒有請，不過都有保險。

陳世凱也站在博物館的窗邊，可以直接看到台中市州廳，以及市役所的古建築，景色非常怡人。他說，這座郵政博物館將和台中市的10個周邊景點如中央書局等結合，民眾只要在10個景點打了戳記，就可以到台中郵局換到郵票贈品，也可以製作屬於自己的郵票。

王國材說，這一次展出，最大的亮點是「珍惜古郵票封特展」展出「上海版飛雁郵票（無面值）」和「國父親筆簽名實寄封」等珍品，展出到這個月14日中午12時，機會非常難得。