減肥不吃澱粉！男2周後體重反增 醫揭致命危險：恐酮酸中毒

對許多正在減肥的人來說，「澱粉」可是大忌，但減重專科醫師楊智雯提醒，若在極低碳水飲食下，肝臟會生成酮體作為替代燃料，可能導致致命性的酮酸中毒，其中糖尿病病史長且胰島素分泌已經顯著減少者，更是高危險群。

楊智雯在臉書發文分享，減重時不應完全不吃澱粉，而是選擇健康的優質澱粉，才能減掉脂肪的同時，增加肌肉並穩定血糖，這對糖尿病患者來說更是重要。

她也分享個案，一名患有第二型糖尿病多年且控制不佳的42歲男性，糖化血色素9，身高170公分，體重90公斤。他為了減肥，明明已經改變飲食改變，也認真的重訓，但只有前兩周內了3公斤，之後體重停滯不前，甚至慢慢回升，感覺運動時更容易疲勞。

在楊智雯診斷下發現，原來該男子為了快速減重，完全不吃澱粉，早餐只吃水煮蛋和燙青菜，午餐則是買超商雞胸肉配沙拉，晚餐吃涼拌豆腐和蒸魚。雖然這樣的飲食看起來「清淡無負擔」，卻完全缺乏碳水化合物的補充。

楊智雯表示，澱粉並不是完全不能碰，大方向是要依照「2比1比1」原則（2份蔬菜、1份優質蛋白質、1份優質澱粉），此外，也可以搭配「碳循環」飲食策略，不僅達到最佳運動表現，也有助於肌肉增長和脂肪減少。

碳循環的飲食策略在於讓肌肉裡儲存的肝醣提供快速的能量支持，如果碳水化合物攝入不足，肝醣逐漸耗盡，導致運動容易疲勞。而運動後吃下的碳水化合物，除了可以重新合成肌肉中的肝醣，也因為刺激胰島素分泌，幫助肌肉細胞吸收胺基酸，加速肌肉生長和修復。而有足夠的肌肉，更是穩定飯後血糖所必需的。

楊智雯表示，該名患者最終經過兩個月的飲食調整和運動，順利降了8公斤，肌肉量也增加1.5公斤，就算現在有吃澱粉，血糖也比以前穩定。