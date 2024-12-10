男男性行為捐血 疾管署明年提愛滋病防治權益保障會

捐血並非健康者都能捐，目前曾有男男間性行為者、1年內有危險性行為者等被認為可能造成愛滋病感染，因此不能捐血。衛福部疾管署下半年舉辦兩場座談會，聽取外界意見，討論是否重新開放男男性行為者開放捐血，並將在明年提報「衛生福利部愛滋病防治及感染者權益保障會」評估，再決定是否進一步開放。

衛福部曾經在2008年一度預告「捐血者健康標準」，將5年內未發生性行為的男同志納入捐血者條件，預告期間收到不少反對意見，因此緊急喊卡。然而，因為去年愛滋感染新通報數低於千人，因此重新評估修法，今年下半年疾管署委託台大辦理2場座談會，搜集各界意見。

第二場座談會在11月落幕，疾管署發言人曾淑慧表示，目前還在彙整相關建議，會中有人抱持開放態度，也有較為保守，會廣納外界意見。

曾淑慧說，疾管署會將國內外相關文獻、座談會報告、疫情監測等科學實證資料綜合整理後，明年提報至「衛福部愛滋病防治及感染者權益保障會」政策組及大會， 請專家、學者及委員們綜合討論與評估，屆時再依會議決議評估是否進一步提報至「衛生福利部國血國用諮議會」討論與進行後續相關行政程序等。

紅絲帶基金副秘書林垠瀚表示，第一場出席者多是愛滋民間單位或是相關較為友善的學會、教授，僅有一名媽媽盟的代表，對於男性同性捐血持反對對態度，捐血中心則是保守態度。

然而，捐血中心規定的危險性行為指與陌生人發生性行為、性交易、一夜情等；而法規卻是指「未經隔絕器官黏膜或體液而直接接觸，且經醫學評估有重大傳染風險，造成人類免疫缺乏病毒感染的性行為」。

林垠瀚說，捐血中心認定的危險性行為跟一般主流看法不同，希望相關討論不只討論男男性行為者是否開放捐血，希望也將危險性行為定義調整，呼籲政府依據科學根據修改法律，及早放寬限制。