6旬嬤接孫突昏倒竟是罕見肺癌 醫曝全台僅500人罹病

逾60歲病人呂女士，今年5月底外出接孫女下課返家，卻在沙發上昏倒，家人怎麼叫都叫不醒，緊急將她送至醫院檢查，發現腦部共有4顆腫瘤，醫師懷疑不是腦癌，經確診後發現是肺癌轉移至腦部，且經次世代基因定序（NGS），發現是全台僅約500人罹病的罕見肺癌類型。

台灣胸腔重症暨加護醫學會理事長陳育民說，全台非小細胞肺癌患者中，屬表皮生長因子受體突變（EGFR）者占55%，其中僅4%突變位點為Exon20，其餘多為Exon19、21，呂女士罹患的即是Exon20突變類型肺癌，研究顯示，此類病人以標靶藥物治療效果不佳，以單株抗體合併化療療效最好，但目前健保僅給付患者使用化療，許多家庭必須自費。

呂女士表示，自己昏迷許久，對後續送醫、檢查均無印象，且發病前幾乎沒有徵兆，僅在前一周因眼部不適、頭痛就醫，而自己沒有癌症病史、家族史，也沒有抽菸，過著十分標準的生活，突然罹患肺癌，必須自費用藥，經濟負擔相當沈重，但心中沒有害怕，「既然罹癌了，就面對它，我到現在都沒問過醫師我是第幾期肺癌，因為想也沒有用，日子還是要過。」

收治病人的台北慈濟醫院胸腔內科主治醫師黃俊耀說，當時接到神經外科照會，初次見到呂女士時，她腦部腫瘤十分巨大，導致病人頭痛、暈眩，更嚴重的患者，還可能半身麻痺，為節省時間、避免病情惡化，採自費NGS檢測，發現為Exon20突變類型。用藥後，呂女士大腦核磁共振檢查顯示，腦部腫瘤幾乎消失，胸腔腫瘤也從5公分縮小至大約1公分。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，賴清德總統提出2030年台灣癌症死亡率降低3分之1，為達此目標，降低晚期肺癌病友死亡率是重中之重，肺癌走向精準治療，NGS已納入給付，近期健保也擴大標靶藥物給付，但Exon20突變的患者，對標靶藥物治療反應不好，且健保僅給付化療，可說是「同病不同命」，盼健保能再照顧這群病友，讓他們也能獲得均等的治療機會。