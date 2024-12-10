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高鐵大學生5折車次加開28班次 12月12日開搶

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為鼓勵大學生高鐵返鄉，台灣高鐵公司將在2025年1月9日（四）至1月15日（三）期間，除原本即適用5折、75折或88折優惠之大學生優惠車次外，再加碼提供28班次停靠各站之「大學生寒假返鄉5折優惠列車」，自2024年12月12日（四）凌晨零時起，按訂位開放時程開放購票，歡迎大學生多加利用。

台灣高鐵公司表示，為提供大學生多元、便利的購票管道，適用「大學生優惠」之各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，亦可使用「T-EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店及各車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票，歡迎大學生多加利用並提早購票。

台灣高鐵公司特別提醒，使用「大學生優惠」之旅客，乘車時務必攜帶本人有效之學生證正本（如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗。前述在學證明如採電子版方式，請務必於上車前先行下載備查），以免影響優惠權益。詳細資訊及相關規定，敬請參考優惠網頁。

大學生 高鐵

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