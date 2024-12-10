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台北愛樂攜手吳曜宇 歲末合唱致敬浦契尼「光榮彌撒」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
2024年適逢義大利歌劇大師浦契尼逝世百年紀念，台北愛樂合唱團特別製作紀念音樂會，邀集知名青年指揮家吳曜宇與國內優秀聲樂家王典、葉展毓，攜手台北愛樂青年合唱團、台北愛樂青年管弦樂團，動員250人精銳陣容演出浦契尼唯一宗教合唱作品《光榮彌撒》。圖／台北愛樂提供
2024年適逢義大利歌劇大師浦契尼逝世百年紀念，台北愛樂合唱團特別製作紀念音樂會，邀集知名青年指揮家吳曜宇與國內優秀聲樂家王典、葉展毓，攜手台北愛樂青年合唱團、台北愛樂青年管弦樂團，動員250人精銳陣容演出浦契尼唯一宗教合唱作品《光榮彌撒》。圖／台北愛樂提供

2024年適逢義大利歌劇大師浦契尼逝世百年紀念，台北愛樂合唱團特別製作紀念音樂會，邀集知名青年指揮家吳曜宇與國內優秀聲樂家王典、葉展毓，攜手台北愛樂青年合唱團、台北愛樂青年管弦樂團，動員250人精銳陣容演出浦契尼唯一宗教合唱作品《光榮彌撒》（Messa di Gloria），以此緬懷其在古典音樂史上的巨大貢獻。台北愛樂X吳曜宇—浦契尼《光榮彌撒》音樂會將於18日晚間7點半假國家音樂廳舉行，購票詳情請上OPENTIX售票系統或台北愛樂官方網站。

浦契尼享有「義大利最後一位歌劇大師」美譽，在威爾第之後繼往開來，為世人留下《波希米亞人》、《托斯卡》、《蝴蝶夫人》、《杜蘭朵》…等眾多膾炙人口的知名歌劇和廣受喜愛的雋永旋律。

《光榮彌撒》的手稿封面上所使用的標題其實是「Messa a 4 voci con orchestra」，僅註明此曲是為管弦樂團與混聲四部合唱團而作，其中包含男高音獨唱、男中音獨唱各一，是一套規劃完整的五樂章彌撒曲。作品首演於1880年，其中〈光榮頌〉的長度為536小節，幾乎占去全套彌撒的一半份量，因此出版時得到《光榮彌撒》之名。

吳曜宇指出，《光榮彌撒》是浦契尼唯一的大型宗教作品。是他離開學校時候寫的畢業作品，一生就只演過那麼一次。出版時被更名為《光榮彌撒》的過程也頗為曲折。浦契尼親筆手稿原本都由家族交給專人管理。大約自1950年起，在紐約布魯克林教區服務的義裔神父華丹提（Dante del Fiorentino）著手撰寫浦契尼傳記，獲得浦契尼家族協助；在蒐集資料過程中，他意外發現一份浦契尼生前未曾出版的彌撒曲手抄本。他喜出望外，以為尋得浦契尼不為世人知悉的手稿，立刻將抄本交給美國米爾斯音樂公司（Mills Music）於1951年出版，並將這組彌撒題名為《光榮彌撒》。

然而，此曲原始手稿其實在浦契尼的女婿手上，而女婿早已將樂譜版權交給義大利出版商里科迪（Ricordi），於是兩造之間的版權護衛戰立刻開打；幸虧最後結果兩全其美，美義雙方各自皆擁有此曲合法版權。1952年，里科迪出版此曲；同年7月12日，華丹提神父另行安排此曲在芝加哥進行美國首演。

《光榮彌撒》音樂充滿戲劇張力，隱約出現「歌劇」的影子，預示作曲者終身對於歌劇藝術堅定不變的追求與嚮往。台北愛樂文教基金會執行長丁達明表示，「合唱」將人類與生俱來的歌唱能力連結，是集體創造的藝術，也拉近了人與人之間的距離。若尚未接觸過大型合唱作品，請千萬不要錯過2024歲末壓軸之作─浦契尼《光榮彌撒》。

●台北愛樂X吳曜宇—浦契尼《光榮彌撒》音樂會將於12月18日（三）晚間7點半假國家音樂廳舉行，全場同步中文字幕，超過200人的獨唱家、大型混聲合唱團與管弦樂團陣容，將帶給您極為深刻的視覺與聽覺饗宴。購票詳情請上OPENTIX售票系統或台北愛樂官方網站。

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