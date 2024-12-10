榮耀號卡沖繩最快今疏運完畢 最慘不是旅客而是這群人

MSC榮耀號日前因引擎故障無法航行，導致1800餘名台籍旅客滯留沖繩，交通部出面協調後，航空公司放大機型、開加班機疏運旅客，最快預計今日就可疏運完畢。但郵輪旅客有飛機搭能回得了家，卻苦了一群開員工票飛沖繩的航空公司員工，苦無機位可候補回台，這幾天都在上演「員工逃難記」。

目前是沖繩旅遊淡季，機位並不少，加上這幾天那霸基地開放，不少航空公司員工開員工票赴沖繩短途旅行、看飛機，但榮耀號故障，導致船公司規劃以空路疏運旅客回台，也讓沖繩回台航班機票一位難求。

交通部介入協調後，航空公司昨日、今日都放大機型，華航、星宇也開加班機，多出來的機位都預留給MSC榮耀號做疏運郵輪滯留旅客的規劃安排。榮耀號昨日也發出新聞稿，指有信心在48小時內讓所有旅客都搭機返台，預計最快今日晚上就可消化完畢。

但這卻苦了一群開員工票的航空公司員工。原本9、10日沖繩回台機票都不少，但事出突然，目前沖繩返台機票全滿，很多航空公司員工原本只請假到周一，現在卻苦於開不到票回台，這幾天一直在內部群組到處詢問哪裡還有票？卡在外站的員工也無法如期回到工作崗位上班。

一名航空公司員工透露，今早公司沖繩回台的早班機約180個機位，但卻有超過240名旅客加員工在等位置，本來機位就滿的福岡線，也因為不少人想透過轉機「逃難」回台，現在也滿到不行。

另名航空公司員工本月7日開員工票飛沖繩，打算去那霸基地看飛機，但7日晚間看到聯合報獨家報導MSC榮耀號故障，打算空路疏運旅客回台，心想不妙，趕緊開了8日一早的員工票逃回台灣，24小時內快閃沖繩。雖然最後只能在飛機上遠望那霸基地，但他自嘲，「還好逃得快，沒有變『駐日大使』，但其他同事就沒那麼幸運了。」