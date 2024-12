嘉市青年設計力嶄露頭角 emo人生與美物圖鑑雙獲台灣百大設計獎

台灣年度設計獎Taiwan Design BEST 100頒獎典禮,日前在台北三創生活園區頒獎禮,嘉市府以第4屆有事青年節主題展「emo人生:你在煩惱什麼?」「嘉義美物圖鑑Lost & Found」,分別榮獲「年度概念展演活動」、「年度在地文化新演繹」2獎項。

主辦單位以「未來將留給__」為題,有感於台灣設計產業不斷變化、人才濟濟,多面向開展出創意靈感、跨域協作、多元美學,和愈趨包容的社群。在充滿無限可能未來,比起談論「框架」,更希望創造「空間」,歡迎所有人填答對未來諸多想像,比起開創,下一個10年,更關注留下。留下意味永續,意味在不斷追尋與發展空隙裡,依然關注未來所需,讓設計更加觸動人心。

去年「嘉義美街圖鑑Lost & Found」榮獲「年度概念展演活動」獎,今年再獲「年度在地文化新演繹」獎,主辦工策會以「美」設計串聯街區環境優勢,讓城市有感體驗促進對話和溝通!藉品牌識別、活動體驗、空間實驗向外界溝通街區再造、城市活力、消費體驗及倡議人本環境,引發共振效應助攻產業發展、城市行銷。

第4屆有事青年節主題展「emo人生:你在煩惱什麼?」展覽攜手創意團隊「平凡製作studio ordinary」策畫,邀請關注教育不平等議題的「Teach For Taiwan為台灣而教」、「萬秀洗衣店」等6組參展團隊,挖掘6大生命時區中的emo情緒。

運用策展,將人生劃分探索期、發聲期、療癒期、重整期、反思期和伴老期等6個時區,輕巧翻開人生大哉問,議題當代新穎,更集結跨界創作者共同協作,整體規畫完整具突破及啟發性,藉設計及策展方法,傳遞核心訊息,並以輕鬆、具創意視角,帶領民眾翻閱乍似龐雜的人生大哉問。