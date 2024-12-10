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嘉市青年設計力嶄露頭角 emo人生與美物圖鑑雙獲台灣百大設計獎

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台灣年度設計獎Taiwan Design BEST 100頒獎典禮，嘉市府以第4屆有事青年節主題展「emo人生：你在煩惱什麼？」、「嘉義美物圖鑑Lost & Found」，分別榮獲「年度概念展演活動」、「年度在地文化新演繹」2獎項。圖／嘉市府提供
台灣年度設計獎Taiwan Design BEST 100頒獎典禮，嘉市府以第4屆有事青年節主題展「emo人生：你在煩惱什麼？」、「嘉義美物圖鑑Lost & Found」，分別榮獲「年度概念展演活動」、「年度在地文化新演繹」2獎項。圖／嘉市府提供

台灣年度設計獎Taiwan Design BEST 100頒獎典禮，日前在台北三創生活園區頒獎禮，嘉市府以第4屆有事青年節主題展「emo人生：你在煩惱什麼？」「嘉義美物圖鑑Lost & Found」，分別榮獲「年度概念展演活動」、「年度在地文化新演繹」2獎項。

主辦單位以「未來將留給__」為題，有感於台灣設計產業不斷變化、人才濟濟，多面向開展出創意靈感、跨域協作、多元美學，和愈趨包容的社群。在充滿無限可能未來，比起談論「框架」，更希望創造「空間」，歡迎所有人填答對未來諸多想像，比起開創，下一個10年，更關注留下。留下意味永續，意味在不斷追尋與發展空隙裡，依然關注未來所需，讓設計更加觸動人心。

去年「嘉義美街圖鑑Lost & Found」榮獲「年度概念展演活動」獎，今年再獲「年度在地文化新演繹」獎，主辦工策會以「美」設計串聯街區環境優勢，讓城市有感體驗促進對話和溝通！藉品牌識別、活動體驗、空間實驗向外界溝通街區再造、城市活力、消費體驗及倡議人本環境，引發共振效應助攻產業發展、城市行銷。

第4屆有事青年節主題展「emo人生：你在煩惱什麼？」展覽攜手創意團隊「平凡製作studio ordinary」策畫，邀請關注教育不平等議題的「Teach For Taiwan為台灣而教」、「萬秀洗衣店」等6組參展團隊，挖掘6大生命時區中的emo情緒。

運用策展，將人生劃分探索期、發聲期、療癒期、重整期、反思期和伴老期等6個時區，輕巧翻開人生大哉問，議題當代新穎，更集結跨界創作者共同協作，整體規畫完整具突破及啟發性，藉設計及策展方法，傳遞核心訊息，並以輕鬆、具創意視角，帶領民眾翻閱乍似龐雜的人生大哉問。

市府說，今年台灣設計BEST 100中獲得2項殊榮，是嘉市持續將設計思維導入城市治理重要成果，設計價值在觸動人心建立情感連結，這份連結將成為未來城市發展核心動力，打造永續發展韌性城市。

台灣年度設計獎Taiwan Design BEST 100頒獎典禮，嘉市府以第4屆有事青年節主題展「emo人生：你在煩惱什麼？」、「嘉義美物圖鑑Lost & Found」，分別榮獲「年度概念展演活動」、「年度在地文化新演繹」2獎項。圖／嘉市府提供
台灣年度設計獎Taiwan Design BEST 100頒獎典禮，嘉市府以第4屆有事青年節主題展「emo人生：你在煩惱什麼？」、「嘉義美物圖鑑Lost & Found」，分別榮獲「年度概念展演活動」、「年度在地文化新演繹」2獎項。圖／嘉市府提供
台灣年度設計獎Taiwan Design BEST 100頒獎典禮，嘉市府以第4屆有事青年節主題展「emo人生：你在煩惱什麼？」、「嘉義美物圖鑑Lost & Found」，分別榮獲「年度概念展演活動」、「年度在地文化新演繹」2獎項。圖／嘉市府提供
台灣年度設計獎Taiwan Design BEST 100頒獎典禮，嘉市府以第4屆有事青年節主題展「emo人生：你在煩惱什麼？」、「嘉義美物圖鑑Lost & Found」，分別榮獲「年度概念展演活動」、「年度在地文化新演繹」2獎項。圖／嘉市府提供
台灣年度設計獎Taiwan Design BEST 100頒獎典禮，嘉市府以第4屆有事青年節主題展「emo人生：你在煩惱什麼？」、「嘉義美物圖鑑Lost & Found」，分別榮獲「年度概念展演活動」、「年度在地文化新演繹」2獎項。圖／嘉市府提供
台灣年度設計獎Taiwan Design BEST 100頒獎典禮，嘉市府以第4屆有事青年節主題展「emo人生：你在煩惱什麼？」、「嘉義美物圖鑑Lost & Found」，分別榮獲「年度概念展演活動」、「年度在地文化新演繹」2獎項。圖／嘉市府提供

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