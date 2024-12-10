冬天來了！新北抽驗50件湯圓、火鍋料結果出爐

冬至到來，新北衛生局抽驗紅白湯圓、鹹湯圓、甜湯圓及火鍋料等50件產品，檢驗結果全數合格。

新北衛生局為保障市民食品安全，針對轄內傳統市場攤商、餐飲業、超市及賣場等販售場域，抽驗傳統紅白湯圓、鹹湯圓、甜湯圓及各式火鍋料，檢驗防腐劑、著色劑、殺菌劑、漂白劑、順丁烯二酸及順丁烯二酸酐總量、亞硝酸鹽、硼酸及其鹽類等，共抽驗50件產品，檢驗結果全數合格。

衛生局說，選購湯圓與火鍋料時，應優先選擇完整包裝食品，並注意產品是否在效期內；若為冷凍產品，購買後應按照外包裝標示保存方式盡速存放於冰箱內，確保產品品質。

衛生局也呼籲食品製造業者，應加強作業環境及工作人員衛生，對於食材來源及品質嚴格把關；製造完整包裝食品，其外包裝標示應符合食安法規定，提供正確資訊讓消費者清楚選購。