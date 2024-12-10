未來1周先雨後乾、暖熱再降溫 「這2天」冷氣團發威最冷全台有感

未來1周天氣變化劇烈。中央氣象署技正林秉煜今天表示，東北季風影響期間，迎風面北部、東半部降雨機率較高，宜蘭留意局部較大雨勢。至於氣溫部分，將先升再降，周四轉涼，周六再轉冷，注意溫度變化。周三晚起沿海風浪明顯增強，周三清晨彰化至台南、桃園以北留意霧可能影響能見度。

東北季風減弱之下，各地天氣相對比較舒適，甚至有些地方感受偏溫暖。林秉煜表示，雲量比較多的地區為大台北、東半部、恆春半島，桃園以南多雲到晴天氣，持續到明天白天。

明晚之後開始有冷空氣下來，林秉煜表示，預估這波冷空氣為東北季風等級，影響偏北台灣地區為主、感受偏涼。周六開始比較強的冷空氣南下，且達到大陸冷氣團的強度，各地明顯轉冷，持續影響到下周一，屆時冷氣團有逐漸減弱趨勢。

林秉煜表示，降雨偏北部地區、東半部地區，迎風面為主，東北季風影響期間降雨相對比較明顯，周六開始冷空氣南下過程，天氣轉為偏穩定一點，下雨地區零星，整個西半部地區屆時天氣比較穩定，留意日夜溫差比較明顯的情形。

未來降雨趨勢，林秉煜表示，今明兩天降雨以迎風面的宜花東、恆春半島為主，北台灣地區偏向基隆北海岸、大台北東側地區為主。東北季風周三晚間開始增強的過程，降雨稍微明顯，桃園以北，甚至新竹以北下雨機率提高，宜蘭、基隆海岸可能有較大雨勢發生機會，花東天氣相對比較不穩定一點。周六冷氣團影響期間，下雨有減緩趨勢，周六到下周一降雨情況緩和下來，東半部偶有零星降雨發生。

溫度趨勢，林秉煜表示，今明兩天明顯回升，高溫可以來到24至26度左右；花蓮、台中、高雄溫度相對偏暖，可以來到26至28度，注意日夜溫差。周四、周五東北季風影響，北台灣高溫20度左右，低溫維持16至18度，花蓮溫度明顯下降2度左右，中南部地區感受沒這麼明顯，但要留意日夜溫差大的情形。

林秉煜表示，全台感受到溫度比較明顯降低是周六之後，受到冷氣團影響，台北低溫逐漸降到13度左右，中南部溫度和周四、周五相比下降3至4度左右。目前預估看起來冷空氣影響周日至下周一相對比較最冷的時候，不過冷氣團影響比較後期，要注意冷氣團比較提早一點，或強度有調整空間，有可能周六至下周一清晨溫度偏低。