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高鐵加碼28班「大學生寒假返鄉5折優惠列車」 12日凌晨開放搶票

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣高鐵公司於明年1月9日至1月15日期間，除加碼提供28班次停靠各站的「大學生寒假返鄉5折優惠列車」。本報資料照片
台灣高鐵公司於明年1月9日至1月15日期間，除加碼提供28班次停靠各站的「大學生寒假返鄉5折優惠列車」。本報資料照片

為鼓勵大學生高鐵返鄉，台灣高鐵公司今宣布，於明年1月9日至1月15日期間，除原本即適用5折、75折或88折的大學生優惠車次外，再加碼提供28班次停靠各站的「大學生寒假返鄉5折優惠列車」，自12月12日凌晨0時起，按訂位開放時程開放購票。

台灣高鐵公司表示，為提供大學生多元、便利的購票管道，適用「大學生優惠」各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，也可使用「T-EX行動購票」App、高鐵合作的便利商店及各車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票。

台灣高鐵公司提醒，使用「大學生優惠」旅客，乘車時務必攜帶本人有效學生證正本（如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗），以免影響優惠權益。

大學生 寒假 高鐵

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