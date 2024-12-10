感謝對日本311地震協助 三陸鐵道捐款助台0403地震重建

台鐵海線於2016年6月1日與三陸鐵道締結為姊妹鐵路，為感謝台灣於2011年對東日本大地震援助，三陸鐵道社長石川義晃昨來台捐贈由三陸鐵道、該社員工及乘客募資的善款，用於支援台灣今年4月3日花蓮大地震的重建工作。

日本岩手縣宮古市長山本正德市、三陸鐵道社長石川義晃及宮古市議會議長橋本久夫昨率團拜台會台鐵公司，由台鐵公司董事長杜微、總經理黃振照等員接待，雙方相談甚歡，並捐贈由三陸鐵道、該社員工及乘客募資的善款，象徵台日情誼，也展現雙方在面對災難時的互助精神。

石川義晃表示，日本311大地震時，台也人民的溫暖支持至今難以忘懷。此次花蓮地震後，也希望能略盡棉薄之力，傳遞回饋與感謝之意。

杜微表示，三陸鐵道與台鐵自2016年締結為姊妹鐵路以來，雙方關係密切，將珍惜這份心意，此善款將轉交予花蓮縣政府，並用於花蓮地震後的重建工作。此外，台鐵海線與三陸鐵道將於2026年迎來締結10周年的重要里程碑，雙方希望藉此機會進一步擴大合作與交流，特別是在鐵道旅遊的推廣上，共同吸引更多旅客，體驗兩地的鐵道文化、美食與美景。