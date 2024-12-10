快訊

葉瑋庭加拿大籍老公補習班驚傳倒閉 北市教育局曝最新處理進度

「天選老壽星」4生肖長輩福氣照耀全家！健康富足、兒孫有成

角落1顆硬碟忘記處理！柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了

社福工作包山包海 為弱勢族群撐起一把保護傘

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛福部部長邱泰源表示，第一線社政人員是政府不可或缺的好夥伴。記者廖靜清／攝影
衛福部部長邱泰源表示，第一線社政人員是政府不可或缺的好夥伴。記者廖靜清／攝影

根據衛福部社會救助及社工司最新數據顯示，全台低收入戶計14萬4292戶，中低收入戶計10萬6609戶，這些人是社會安全網中最容易被忽略的族群。第一線社政人員扮演政府資源守門人的角色，並協助申請各項福利服務，工作包山包海，包含家庭暴力、性侵害、藥癮問題等，讓弱勢族群擁有平等保障。

在新北市新店區公所服務的高曉慧，自1992年起任職社政人員，迄今已32年。她說，「社福工作30年如一日，對自己而言，真心喜歡這份工作，是職業也是志業。」高曉慧幾乎經手所有社政業務，平時協助來自四面八方的民眾，從低收、中低收入戶，到輕度、中度身心障礙民眾，接住許多個人與家庭。

高曉慧說，主責老年業務時，會觀察他們的真實需求，體恤視力、聽力退化，耐心傾聽並給予協助；她分享，只要用對方法就能減少溝通障礙。高曉慧的專業與熱情，獲得衛福部全國績優社政人員表揚的「資深敬業服務獎」；今年共選出50位得獎者，包括10名「資深敬業服務獎」及40名「服務績優獎」。

衛福部部長邱泰源表示，第一線社政人員是政府不可或缺的好夥伴，擔負資訊告知、連結資源等服務，更是政府與民眾溝通的互動橋樑。為實現賴清德總統「健康台灣」的願景，長照3.0的其一關鍵政策，有賴社政人員把福利資源服務送到民眾的手上。

邱泰源指出，為使社會安全網更加強韌，「社會救助法」修法正如火如荼進行，擴大照顧經濟弱勢，逐步減少民眾貧窮困境。

低收入戶 社工 衛福部

延伸閱讀

醫學中心急診壅塞 衛福部長邱泰源：持續加強分級醫療

醫美舒眠由麻醉專科醫執行？衛福部允優化規範

邱泰源揭長照3.0發展重點 跟醫療的照顧會更緊密

衛福部長邱泰源：鼓勵無牙醫鄉鎮出身醫師回鄉服務

相關新聞

高鐵加碼28班「大學生寒假返鄉5折優惠列車」 12日凌晨開放搶票

為鼓勵大學生搭高鐵返鄉，台灣高鐵公司今宣布，於明年1月9日至1月15日期間，除原本即適用5折、75折或88折的大學生優惠...

未來1周先暖後冷 周六不排除強烈冷氣團、下周再有較強冷空氣南下

「2024台北馬拉松」15日周日登場，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，目前來看周日受大陸冷...

周末冷氣團強襲 專家：周四起2階段降溫「濕涼轉乾冷」

把握好天氣，天氣風險公司天氣分析師李至晟今天表示，今天東北季風減弱，並轉為偏東風，目前只剩下東北角附近雨勢較為明顯，其餘...

未來1周先雨後乾、暖熱再降溫 「這2天」冷氣團發威最冷全台有感

未來1周天氣變化劇烈。中央氣象署技正林秉煜今天表示，東北季風影響期間，迎風面北部、東半部降雨機率較高，宜蘭留意局部較大雨...

冷高壓「算強了」 鄭明典：可能還有增強空間

周末將可能有大陸冷氣團襲台，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，高氣壓的中心氣壓1062，大致上冷高壓的中心氣壓超過10...

麻醉醫學會查不具麻醉醫師資格 診所回應「官網誤植」

一名49歲女子於本月8日在台北市中山區一間連鎖醫美診所進行電波拉皮等療程時，發生麻醉後血氧濃度不穩，送醫搶救不治的意外。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。