社福工作包山包海 為弱勢族群撐起一把保護傘

根據衛福部社會救助及社工司最新數據顯示，全台低收入戶計14萬4292戶，中低收入戶計10萬6609戶，這些人是社會安全網中最容易被忽略的族群。第一線社政人員扮演政府資源守門人的角色，並協助申請各項福利服務，工作包山包海，包含家庭暴力、性侵害、藥癮問題等，讓弱勢族群擁有平等保障。

在新北市新店區公所服務的高曉慧，自1992年起任職社政人員，迄今已32年。她說，「社福工作30年如一日，對自己而言，真心喜歡這份工作，是職業也是志業。」高曉慧幾乎經手所有社政業務，平時協助來自四面八方的民眾，從低收、中低收入戶，到輕度、中度身心障礙民眾，接住許多個人與家庭。

高曉慧說，主責老年業務時，會觀察他們的真實需求，體恤視力、聽力退化，耐心傾聽並給予協助；她分享，只要用對方法就能減少溝通障礙。高曉慧的專業與熱情，獲得衛福部全國績優社政人員表揚的「資深敬業服務獎」；今年共選出50位得獎者，包括10名「資深敬業服務獎」及40名「服務績優獎」。

衛福部部長邱泰源表示，第一線社政人員是政府不可或缺的好夥伴，擔負資訊告知、連結資源等服務，更是政府與民眾溝通的互動橋樑。為實現賴清德總統「健康台灣」的願景，長照3.0的其一關鍵政策，有賴社政人員把福利資源服務送到民眾的手上。

邱泰源指出，為使社會安全網更加強韌，「社會救助法」修法正如火如荼進行，擴大照顧經濟弱勢，逐步減少民眾貧窮困境。