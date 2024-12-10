麻醉醫學會查不具麻醉醫師資格 診所回應「官網誤植」

一名49歲女子於本月8日在台北市中山區一間連鎖醫美診所進行電波拉皮等療程時，發生麻醉後血氧濃度不穩，送醫搶救不治的意外。就有民眾就對自己麻醉醫師的背景身分出現疑慮，而詢問台灣麻醉醫學會該名整形診所的余德毅醫師是否具備麻醉專科醫師資格？

台灣麻醉醫學會於臉書表示，近來診所麻醉安全再度成為話題，有民眾關心自身麻醉安全，寫信至台灣麻醉醫學會詢問余德毅醫師是否具備麻醉專科醫師資格，經本會會員資料查詢後，確認余姓醫師並非本學會會員，不具備麻醉專科醫師資格。

至於，診所網頁上，余姓醫師簡介如林口長庚醫學中心麻醉科主治醫師等資歷是否屬實，由於非本學會業務範圍無法查知，煩請民眾與所屬醫院聯繫。但經林口長庚醫學中心主動聯繫表示，此醫師並非林口長庚醫學中心麻醉部主治醫師，在此由本會特別補充說明。

而其診所也至臉書回覆，近日臉書關於余德毅醫師被誤認充當麻醉科醫師一事，實屬本診所的疏失，因網頁公司的誤植再經由其他診所的以訛傳訛，造成余德毅醫師的困擾與麻醉科的誤會，在此，向余德毅醫師與學會說聲抱歉，也趁這個機會在此聲明，絕對沒有整形外科醫師充當麻醉科醫師的事。