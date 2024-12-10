周末冷氣團強襲 專家：周四起2階段降溫「濕涼轉乾冷」

把握好天氣，天氣風險公司天氣分析師李至晟今天表示，今天東北季風減弱，並轉為偏東風，目前只剩下東北角附近雨勢較為明顯，其餘地區天氣多雲到晴。清晨低溫普遍比昨天回升1至2度。但在輻射冷卻比較明顯的近山區平地或溪谷，則是因為雲量減少加上風速減弱，低溫和昨天相近或更低，例如苗栗三灣今天觀測到10度的低溫。

隨著白天太陽加熱，氣溫回升，他說，預測今明兩天西半部都是相似的晴朗穩定溫差大天氣。尤其是明天風速最弱，午後中南部內陸甚至有局部高溫來到30度以上。另外就是清晨可能有局部霧或靄，而此時弱風加上大氣穩定也會讓空氣品質稍差，習慣早起出門的朋友進入霧區切記減速留意安全，呼吸道敏感族群好個人防護。

明天晚間起東北季風增強，鋒面通過台灣近海，李至晟表示，在外圍水氣的影響下，前期迎風面的水氣較多，周四時桃園以北到宜蘭花蓮都有短暫雨機會，要等到周六更強的冷空氣補充下來，水氣才會減少。

他說，目前預報仍然是呈現兩階段降溫，從濕涼轉乾冷的趨勢。周四到周五北部全日氣溫大約在17至20度左右，周末再降溫後，夜間低溫會來到12至14度，周日晚間到下周一清晨氣溫最低，可能達到大陸冷氣團的標準。中南部地區在周五前除了海峽沿岸風浪增強和氣溫稍降外，感受不明顯。到周末乾冷空氣南下增強輻射冷卻，夜間清晨也會感受到冷氣團的餘威，低溫12至15度。

而下周的北方系統依然活躍，呈現東北季風周期性增強、減弱的情況。李至晟表示，一般會是3到4天一個循環，目前多數模式也預測下周會是前期回溫、中期降溫，目前預測下周中期的冷空氣和周末這波相近；比較長期預報甚至預報下個周末冷空氣再度南下。

李至晟表示，目前看來12月的中旬甚至到下旬冷空氣都比較活躍，也代表冬天真的到了。也建議大家趁著近期的好天氣把比較厚的衣服整理一下。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。