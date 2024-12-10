快訊

戰車不只出現在桃園 淡水人深夜直擊：有演習嗎？

好消息！台美21世紀貿易倡議首批協定 「今天正式生效」

槍殺美國醫保CEO嫌犯曝光！26歲常春藤高材生 被捕後社群漲上萬粉絲

想去哪就去哪 新竹國泰醫院以VR助癌病患者回到心靈安定地方

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
醫院拍攝記錄癌末病患看診過程。圖／新竹國泰醫院提供
醫院拍攝記錄癌末病患看診過程。圖／新竹國泰醫院提供

癌症病患就醫治療時常會感到緊張與不安，新竹國泰醫院護理團隊以VR沉浸式體驗，幫助癌病患者克服生理上的限制，將病患想去的地方、想見的人透過360度VR的拍攝呈現在眼前。院方說，若能達成他們心裡無法實現的心願，相信一定可以改善病患生活品質，降低焦慮，提升病人心理上愉悅與放鬆效果。

新竹國泰醫院癌管師李雅芸分享，新竹一名戴姓男子是癌病患者，因術後傷口位置關係，導致戴男在候診椅上因疼痛而坐立難安，後續治療也讓其生活偏離軌道。

李雅芸說，她在偶然的關懷聊天中，才知道戴男一直希望能夠再次回到台北信義堂，因為那是使自己心靈獲得安定的地方。而科技始終來自於人性，雖然沒辦法取代人與人之間相處的溫暖與真實，但醫院透過AI科技突破身體限制，彌補心理的缺憾，並在有限的時間及空間中獲得圓滿及心靈上的安慰。

李雅芸指出，因為醫院支持及協助，並運用VR在戴男有生之年如同身歷其境地回到教會。她回想，在戴男彌留期間特別節錄那段神父的禱告，藉由禱詞內容：「讓他得到最好的照顧及幫助，讓他身上的病痛全然地離開」，讓戴在生命的最後、能夠毫無牽掛地回到天父身旁。

新竹國泰醫院護理科主任邢鴻君指出，護理團隊在患者的生命旅程中，不僅扮演著專業照護的角色，更是情感支持的依靠。她們用專業減輕病痛，用細膩的關懷舒緩心靈壓力。透過圓夢行動，病人及其家屬感受到來自護理工作的深切意義，也看見人性中的光輝，「我想這就是護理存在的力量」。

新竹國泰醫院癌症個管師不僅扮演著專業照護的角色，更是情感支持的依靠。圖／新竹國泰醫院提供
新竹國泰醫院癌症個管師不僅扮演著專業照護的角色，更是情感支持的依靠。圖／新竹國泰醫院提供
新竹國泰醫院癌症個管師不僅扮演著專業照護的角色，更是情感支持的依靠。圖／新竹國泰醫院提供
新竹國泰醫院癌症個管師不僅扮演著專業照護的角色，更是情感支持的依靠。圖／新竹國泰醫院提供

VR 患者 新竹 癌症

延伸閱讀

新竹SOGO周年慶業績超標 韓國展11日趁勝登場

新竹人用錢錢挺出來的 巨城周年慶12天30億超標達成

1周3段式變化！冷氣團南下這2天最冷「體感最凍僅9度」

台東大學攜手台東馬偕醫院 培育在地護理人才

相關新聞

未來1周先暖後冷 周六不排除強烈冷氣團、下周再有較強冷空氣南下

「2024台北馬拉松」15日周日登場，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，目前來看周日受大陸冷...

今明晴暖上看30度高溫 吳德榮：周六首波「強烈」冷氣團機率高

今晨強輻射冷卻加成，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，平地最低氣溫...

周末冷氣團強襲 專家：周四起2階段降溫「濕涼轉乾冷」

把握好天氣，天氣風險公司天氣分析師李至晟今天表示，今天東北季風減弱，並轉為偏東風，目前只剩下東北角附近雨勢較為明顯，其餘...

影／榮耀號旅客返台誇船公司有誠意 感動專機載她回家

「地中海榮耀號」（MSC）12月6日因發生引擎故障，導致約1,857名台灣旅客滯留沖繩，中華航空、長榮航空於9日、10日...

保險迷思 新生兒罕病篩檢減3成

近五年來，新生兒罕見疾病自費篩檢人數減少三成，竟是部分家長為了幫寶寶買到終身商業保險，而延遲篩檢，等確定拿到保單，再接受...

氣象署：本周兩波東北季風 周末起低溫恐12度

中央氣象署預報員李孟軒上午指出，本周受兩波東北季風影響，其中周末冷空氣強度在東北季風到冷氣團間，台北低溫約14度，但中部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。