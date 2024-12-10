想去哪就去哪 新竹國泰醫院以VR助癌病患者回到心靈安定地方

癌症病患就醫治療時常會感到緊張與不安，新竹國泰醫院護理團隊以VR沉浸式體驗，幫助癌病患者克服生理上的限制，將病患想去的地方、想見的人透過360度VR的拍攝呈現在眼前。院方說，若能達成他們心裡無法實現的心願，相信一定可以改善病患生活品質，降低焦慮，提升病人心理上愉悅與放鬆效果。

新竹國泰醫院癌管師李雅芸分享，新竹一名戴姓男子是癌病患者，因術後傷口位置關係，導致戴男在候診椅上因疼痛而坐立難安，後續治療也讓其生活偏離軌道。

李雅芸說，她在偶然的關懷聊天中，才知道戴男一直希望能夠再次回到台北信義堂，因為那是使自己心靈獲得安定的地方。而科技始終來自於人性，雖然沒辦法取代人與人之間相處的溫暖與真實，但醫院透過AI科技突破身體限制，彌補心理的缺憾，並在有限的時間及空間中獲得圓滿及心靈上的安慰。

李雅芸指出，因為醫院支持及協助，並運用VR在戴男有生之年如同身歷其境地回到教會。她回想，在戴男彌留期間特別節錄那段神父的禱告，藉由禱詞內容：「讓他得到最好的照顧及幫助，讓他身上的病痛全然地離開」，讓戴在生命的最後、能夠毫無牽掛地回到天父身旁。

新竹國泰醫院護理科主任邢鴻君指出，護理團隊在患者的生命旅程中，不僅扮演著專業照護的角色，更是情感支持的依靠。她們用專業減輕病痛，用細膩的關懷舒緩心靈壓力。透過圓夢行動，病人及其家屬感受到來自護理工作的深切意義，也看見人性中的光輝，「我想這就是護理存在的力量」。