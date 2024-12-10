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未來1周先暖後冷 周六不排除強烈冷氣團、下周再有較強冷空氣南下

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
自周五起明顯降溫，周末至下周一清晨都有低溫發生的機會，配合輻射冷卻作用，中北部、東北部空曠地區夜晚清晨低溫可能降到10度或以下，市區低溫也有機會降到12度或以下。聯合報系資料照
自周五起明顯降溫，周末至下周一清晨都有低溫發生的機會，配合輻射冷卻作用，中北部、東北部空曠地區夜晚清晨低溫可能降到10度或以下，市區低溫也有機會降到12度或以下。聯合報系資料照

「2024台北馬拉松」15日周日登場，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，目前來看周日受大陸冷氣團影響，天氣偏乾冷，多雲或有陽光露臉機會，清晨低溫10至12度，白天高溫15至17度，如果沒有明顯的陽光照射，溫度就不會升得太高。

他說，風向為東北到偏北風，環東高架段風力應該會比較大，陣風約3至5級，而且會是逆風，河濱段風力目前看還不會太強，陣風約2至4級，留意側風影響。整體來看是個適合長跑的天氣。

至於整體的天氣變化，吳聖宇表示，今明兩天東北季風較弱，大環境轉偏東風，大台北東側、東半部仍有局部短暫陣雨，西半部天氣穩定，晴到多雲。白天溫度回升，北台灣回升較為明顯，高溫會逐漸回升到23至25度左右，花東地區高溫24至27度，中南部則可以到26至28度或以上，不過夜晚清晨中北部、東北部空曠地區低溫仍有機會降到16至18度左右，日夜溫差較為明顯。

周四微弱鋒面掠過，東北季風增強，吳聖宇表示，鋒面本身發展並不完整，因此主要的天氣變化將來自於東北季風增強所造成，桃園以北到大台北、東半部地區轉為陰天有短暫陣雨天氣，雨勢不大。新竹以南仍維持多雲或晴的天氣型態。溫度轉涼，北部、東北部白天高溫下降到19至21度，花東地區高溫22至25度，中南部變化不大，高溫仍有25至28度，沿海風力增強。

他說，周五北方有較深的短波槽通過，後續槽後西北風南下，冷空氣明顯加強，預估短波槽通過前，周五白天在桃園、大台北、東半部仍有局部短暫陣雨，周五晚間後空氣轉乾，降雨將明顯減少，周末迎風面地區仍有少量降雨機會，不過整體大致會是多雲到晴的天氣為主，轉為乾冷型態，中高層並無明顯水氣，高山地區僅有結冰機會，無降雪機會。

溫度方面，吳聖宇表示，自周五起明顯降溫，周末至下周一清晨都有低溫發生的機會，配合輻射冷卻作用，中北部、東北部空曠地區夜晚清晨低溫可能降到10度或以下，市區低溫也有機會降到12度或以下，南部、花東空曠地區低溫也可能降到12度上下，市區低溫13至15度，目前預報是大陸冷氣團，但不排除升級為強烈大陸冷氣團的可能性。

吳聖宇表示，白天高溫在北部、東北部大約在16至18度左右，花東地區有機會來到20至22度，中南部又會更高一些，可能來到23至24度或以上，因為是乾冷，所以日夜溫差會變得很明顯。

溫度回升可能要等到下周一白天以後，吳聖宇表示，不過預報來看因為沒有明顯的高壓出海變性，要大幅度回暖機會不高，下周預估還會再有較強冷空氣南下的情況，時間點應該也是落在後半周，詳細情況還要再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

周四微弱鋒面掠過，東北季風增強，周五北方有較深的短波槽通過，後續槽後西北風南下，冷空氣明顯加強。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
周四微弱鋒面掠過，東北季風增強，周五北方有較深的短波槽通過，後續槽後西北風南下，冷空氣明顯加強。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

低溫 冷氣團

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