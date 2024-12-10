日本「蘋果病」疫情創25年新高 國內疾管署最新回應

日本近期爆發大規模傳染性紅斑症，又稱為「蘋果病」，患者人數創下25年來新高，讓近期打算前往日本旅遊的民眾有些擔心。不過，國內民眾不需過度擔心，衛福部疾管署表示，國內目前沒有出現「蘋果病」疫情，但提醒打算前往日本旅遊的民眾，應做好防護措施，因日本、南韓的流感疫情，有如國內疫情也逐漸升溫，民眾至當地旅遊應多加防範。

衛福部疾管署發言人曾淑慧說，俗稱「蘋果病」的傳染性紅斑症，是由微小病毒B19所引起，傳染途徑是由飛沫傳染，較常見於小孩子，通常會先出現發燒、流鼻水等上呼吸道症狀，有如類感冒症狀，這些症狀出現後，臉部兩側面頰變的紅通通，像被打了巴掌，又像是「蘋果臉」。

傳染性紅斑症在日本俗稱為「蘋果病」，軀幹及四肢也可能出現對稱性、會癢的紅疹，良好的衛生習慣，如手部衛生、呼吸道禮節及戴口罩等，均可預防傳染。對於孕婦和兒童，目前沒有特異的防護措施，不過流行期間應該避免到流行地區，以減少感染。

曾淑慧說，微小病毒B19在國內並非法定傳染病，不會強制醫院通報，且依疫情定點監測站、合約實驗室檢驗等，並沒有傳出相關疫情，但仍會持續監控日本疫情。由於，目前冬季氣溫降低，為呼吸道病毒活躍的時期，如果到人潮擁擠的場所，仍有被感染的風險，尤其是日本、南韓的流感疫情，有如國內疫情有逐漸升溫的趨勢，民眾至當地旅遊應做好戴口罩、勤洗手，並多加防範。