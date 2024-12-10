今明晴暖上看30度高溫 吳德榮：周六首波「強烈」冷氣團機率高
今晨強輻射冷卻加成，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，平地最低氣溫為苗栗三灣10.0度，其次是新竹峨眉11.4度。各地區平地最低氣溫約在14至15度。
今明兩天的天氣回暖，吳德榮表示，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率，白天舒適微熱、早晚涼。明晚鋒面接近、北海岸逐漸轉變。今天北部14至26度、中部14至29度、南部15至29度、東部15至30度。
周四鋒面南下，北部、東半部轉有局部雨。吳德榮表示，周五起鋒後強冷空氣南下，下午起氣溫急遽下降，天氣先濕冷，周六下午起至下周一再轉乾冷，要注意保暖。
他說，最新各國模式模擬，周六至下周一清晨，達到首波強烈大陸冷氣團的機率高，屆時中部以北及東北部地區將有發布低溫特報的條件。下周一白天至周二冷空氣減弱、氣溫回升。應持續注意最新模式的調整。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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