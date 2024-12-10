把握今明好天氣 周四變天 這天再迎冷氣團「顯著寒冷」

未來1周天氣變化劇烈，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今明兩天東北季風減弱，各地氣溫逐日回升，北部及東半部 逐日好轉趨勢，明天為本周氣溫回溫高點，預測各地高溫約23至27度，低溫約17至19度。不過，周四、周五東北季風將再度增強，北部及東半部位於迎風面，天氣將轉為陰有雨，白天高溫也將再次下降至20度左右；中部及南部天氣影響不明顯。

天氣風險公司表示，周末更強的乾冷空氣接力南下，北部低溫可能降至13至14度，這波冷空氣有機會成為今年入冬以來的第二波大陸冷氣團。空曠地區輻射冷卻效應，空曠地區的極端低溫可能再低1至2度。冷氣團的強度預估持續到下周一白天才逐漸減弱。

天氣風險公司提醒，這波低溫可能帶來顯著的寒冷感受，尤其是心血管疾病患者、長者及幼童等高風險族群，需特別注意保暖。外出時務必穿著足夠的禦寒衣物，並隨時關注最新的天氣資訊，做好因應準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。