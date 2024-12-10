快訊

家裡都是血！苗栗男砍殺母、子反鎖家門墜樓亡 10歲童報警

今明晴暖上看30度高溫 吳德榮：周六首波「強烈」冷氣團機率高

陽光行動／國在山河廢 營建廢棄物濫倒毀國土

聽新聞
0:00 / 0:00

把握今明好天氣 周四變天 這天再迎冷氣團「顯著寒冷」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
未來1周天氣變化劇烈。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
未來1周天氣變化劇烈。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

未來1周天氣變化劇烈，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今明兩天東北季風減弱，各地氣溫逐日回升，北部及東半部 逐日好轉趨勢，明天為本周氣溫回溫高點，預測各地高溫約23至27度，低溫約17至19度。不過，周四、周五東北季風將再度增強，北部及東半部位於迎風面，天氣將轉為陰有雨，白天高溫也將再次下降至20度左右；中部及南部天氣影響不明顯。

天氣風險公司表示，周末更強的乾冷空氣接力南下，北部低溫可能降至13至14度，這波冷空氣有機會成為今年入冬以來的第二波大陸冷氣團。空曠地區輻射冷卻效應，空曠地區的極端低溫可能再低1至2度。冷氣團的強度預估持續到下周一白天才逐漸減弱。

天氣風險公司提醒，這波低溫可能帶來顯著的寒冷感受，尤其是心血管疾病患者、長者及幼童等高風險族群，需特別注意保暖。外出時務必穿著足夠的禦寒衣物，並隨時關注最新的天氣資訊，做好因應準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 風險

延伸閱讀

1周3段式變化！冷氣團南下這2天最冷「體感最凍僅9度」

氣象署：本周兩波東北季風 周末起低溫恐12度

周四周末二階段降溫！天氣風險：恐成入冬第二波大陸冷氣團

賈新興：周六冷氣團恐12度以下 高山下雪機率低

相關新聞

影／榮耀號旅客返台誇船公司有誠意 感動專機載她回家

「地中海榮耀號」（MSC）12月6日因發生引擎故障，導致約1,857名台灣旅客滯留沖繩，中華航空、長榮航空於9日、10日...

保險迷思 新生兒罕病篩檢減3成

近五年來，新生兒罕見疾病自費篩檢人數減少三成，竟是部分家長為了幫寶寶買到終身商業保險，而延遲篩檢，等確定拿到保單，再接受...

未來1周先暖後冷 周六不排除強烈冷氣團、下周再有較強冷空氣南下

「2024台北馬拉松」15日周日登場，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，目前來看周日受大陸冷...

今明晴暖上看30度高溫 吳德榮：周六首波「強烈」冷氣團機率高

今晨強輻射冷卻加成，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，平地最低氣溫...

把握今明好天氣 周四變天 這天再迎冷氣團「顯著寒冷」

未來1周天氣變化劇烈，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今明兩天東北季風減弱，各地氣溫逐日回升，北部及東...

明顯偏強的冷高壓確定會影響台灣 鄭明典：看趨勢再下1波氣溫可能更低

前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，觀察到明顯偏強的冷高壓，歐洲由西往東移過來的冷高壓強度不弱，再根據冷高壓的地面氣溫距平發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。