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明顯偏強的冷高壓確定會影響台灣 鄭明典：看趨勢再下1波氣溫可能更低
前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，觀察到明顯偏強的冷高壓，歐洲由西往東移過來的冷高壓強度不弱，再根據冷高壓的地面氣溫距平發現，氣溫比氣候值冷很多。這個冷高壓會持續往東，「確定會影響台灣」。
他說，但是影響台灣的程度，還要看高壓出海的緯度，而高壓出海緯度和日本海附近的低壓位置和強度有關。低壓的發展不確定性高，所以預報的考慮主要還是決定於對低壓的掌握。這個冷高壓後面還有冷高壓發展，看趨勢，再下一波冷高壓的氣溫還可能更低，值得持續追蹤。
中央氣象署表示，周六大陸冷氣團南下，周日、下周一大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣轉冷，其他地區天氣轉涼、早晚亦冷；基隆北海岸、東北部、東部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，周六桃園以北地區有零星短暫雨。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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