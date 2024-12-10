老老照顧悲劇 呂秋遠：責任別一肩挑、多給照顧者支持

新北市昨傳出老老照顧悲劇，73歲林姓老翁長期照顧68歲症臥病在床的妻子，疑因身心俱疲，昨將妻從住處丟下致死，涉嫌殺人罪聲押獲准。律師呂秋遠在臉書表示，網路出現公審聲音，林姓老翁應該為行為承擔罪責，可是對於照顧「維持現狀就是萬幸，只會更糟不會更好」的人來說，「不是他死，就是我死」這樣的念頭，經常出現在腦海裡，你知道嗎？

針對國內長照問題，呂秋遠表示，如果你是照顧者，請優先照顧自己。有多少能力做多少事，沒能力就一起想辦法，不要把責任一肩挑起。「你不是土地公，也不是媽祖婆，沒必要有求必應」。要懂得求救，不要擔心造成別人困擾。「你要是垮了，才會讓別人困擾，因為做事的人就是你」。如果求救以後，還是沒人願意分攤工作，可以請社會局介入。

「沒人願意幫忙時，到法院訴訟，是一件必要的事」。呂秋遠表示，先聲請監護宣告，讓自己成為被照顧者的法定代理人。接著就可以跟其他人請求履行扶養義務。也可以讓帳目清楚，「不會有人一直叫，說誰吞了誰的錢」。

對於旁觀者而言，呂秋遠表示，請不要在旁邊比手畫腳，嫌這個不好嫌那個不對。出錢的不代表就是老大，照顧者才是。「有本事你就自己來，出錢只是最基本的而已，因為照顧者的人生在這裡暫停，但是你的人生仍然繼續在走」。

呂秋遠說，不要懷疑照顧者貪財，「就算他把長者的錢或房子『騙走』，問題也在於你」，不去照顧不去探視，然後懷疑照顧者居心不良，這是很不應該的事情。

呂秋遠表示，如果不能親自照顧，多給照顧者支持，不論是錢或是時間。聽照顧者抱怨也是應該的，「靜靜的聆聽對於他而言，就已經是一種很大的安慰」。如果要說話，請記得溫柔一點，因為除非是實際的援助，否則給任何建議其實都是「何不食肉糜」。

如果非當事人，呂秋遠表示，發現鄰居或陌生人被霸凌，可以記錄下來，但是不要急著拍照、攝影上網。「你拍到的只是他們人生的百分之零點幾，卻可能毀了他們一生」。不要自掃門前雪，或許他人需要幫助，但不好意思開口，我們可以主動詢問對方是否需要協助。如果對方拒絕，請聯絡社會局協助處理。

呂秋遠表示，要捐錢可以，「但是請透過社會局，他們會監督善款」，而且用在需要的地方。不要任意捐款或物資，有時候只會造成別人的困擾。