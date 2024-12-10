影／榮耀號旅客返台誇船公司有誠意 感動專機載她回家

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
地中海榮耀號引擎故障，導致約1,857名台灣旅客滯留沖繩，長榮航空放大機型前往沖繩載運台灣旅客回台。記者黃仲明／攝影
地中海榮耀號引擎故障，導致約1,857名台灣旅客滯留沖繩，長榮航空放大機型前往沖繩載運台灣旅客回台。記者黃仲明／攝影

「地中海榮耀號」（MSC）12月6日因發生引擎故障，導致約1,857名台灣旅客滯留沖繩，中華航空、長榮航空於9日、10日兩天協調部分航班放大機型，星宇航空也加派班機前往沖繩載運台灣旅客回台。搭機返台的榮耀號旅客張先生表示，船公司處理得很好，雖然有些美中不足，但還是很滿意。

為接駁滯留沖繩的榮耀號台灣旅客返台，華航昨天（9日）沖繩-台北CI-123航班由空巴A321（180人）放大機型至波音777（358人），多增加178個座位數，搭乘該班機返台的旅客張先生說，事件剛發生的時候，很多資訊都不透明，但後來船公司很負責，在船上吃住都免費，旅費也全退，機票也是船公司出錢訂的，他訂海景房回來就搭商務艙，一年內再訂行程還可以半價優惠，很有誠意。

除了華航，長榮航空昨天也安排BR186/BR185桃園往返沖繩航班由空巴A321放大機型為波音787-10客機。搭乘長榮航空BR-185航班於昨天深夜返台的旅客洪小姐說，6日晚上6時許在船上吃晚餐時，就發現本來應該要從沖繩出發前往石垣島的船卻沒動靜，當天晚上8點多船公司就透過廣播通知船故障了。

洪小姐表示，由於行程無法繼續，船公司隔天就立刻安排全額退費，同時船上也開放很多活動免費供遊客參加，有些旅客在船上待不住，他們也安排接駁車載旅客去市區逛街。此外，船公司每天都會報告事件處理的新進度，讓大家知道下一步該如何處理，不會讓旅客空著急。她說長榮航班好像是專機，很感動特別去載他們回來。

由於還有不少旅客滯留沖繩，華航今天（10日）除放大機型外，也將增開加班機協助疏運旅客返台；星宇航空也將加派一架A321neo加班機，可乘載旅客184名，預計於當地時間21時15分由沖繩機場起飛，台北時間21時55分抵達桃園機場。長榮航空部分，9日、10日BR-112/BR-113和BR-186/BR-185桃園往返沖繩航班將由空巴A321放大機型為空巴A330-300客機。

榮耀號在事發後提供給旅客的通知。讀者提供
榮耀號在事發後提供給旅客的通知。讀者提供
榮耀號故障後，旅客在船上的百貨公司逛街。讀者提供
榮耀號故障後，旅客在船上的百貨公司逛街。讀者提供
故障後，不少旅客搭乘船公司安排的接駁車去沖繩市區逛街。讀者提供
故障後，不少旅客搭乘船公司安排的接駁車去沖繩市區逛街。讀者提供
地中海榮耀號停泊於沖繩碼頭。讀者提供
地中海榮耀號停泊於沖繩碼頭。讀者提供
榮耀號故障後，不少旅客搭乘船公司安排的接駁車去沖繩市區逛街。讀者提供
榮耀號故障後，不少旅客搭乘船公司安排的接駁車去沖繩市區逛街。讀者提供

沖繩 航班

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