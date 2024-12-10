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健康你我他／兔子阿卡伴家人 挖沙撥沙超可愛

聯合報／ 文／陳亞伶（高市鼓山）
有「阿卡」在我們家只要有人生日，就多一位慶生的嘉賓一起唱生日快樂歌。圖／陳亞伶提供
有「阿卡」在我們家只要有人生日，就多一位慶生的嘉賓一起唱生日快樂歌。圖／陳亞伶提供

我家弟弟屬兔，每次經過寵物店，他都去看小動物，觀察一個多月，發現有一隻咖啡色的侏儒兔都沒有人買，為了能幫他擺脫網路遊戲的耽溺，於是我答應了孩子的要求買了牠。

網路搜尋兔子的取名，看到伊卡洛斯（Icarous）這個名字出現在希臘神話中，是迷宮的創造者代達羅斯的兒子。因此把這隻侏儒兔取名「阿卡」也叫Ica，有牠在我們家只要有人生日，就多一位慶生的嘉賓一起唱生日快樂歌。

周末兩個小孩跟爸爸去打棒球時，會帶上阿卡，讓牠陪在旁邊的草地上，平日只能在陽台的阿卡，一到草地就盡情地跳躍，且無限歡暢地吃草，心情好的時候，就到沙坑挖沙，牠挖沙的樣子可萌了，像極了土撥鼠，吸引很多到學校運動的人湊過來看牠挖沙，欣賞牠撥弄身上沙土的模樣，在一旁看到阿卡可愛動作的我們，也被牠療癒了。

這三年有阿卡的陪伴，我們家變得熱鬧了許多。兔子雖屬於小動物，不像貓狗那麼普遍很多人飼養，甚至有些兔子還是夜市套圈圈送的動物，從來沒養過寵物的我們，之前連養金魚存活率都不高，因緣際會下，我們花了少少的錢帶了這隻可愛的兔子回家，牠帶給我們的歡樂，不是金錢所能衡量的。

聽說小動物的壽命都沒有很長，我們不知道阿卡還能活多久，但我們珍惜和牠在一起的每一天。

動物 寵物 網路遊戲

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