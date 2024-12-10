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蔓越莓乾照3餐嗑 吃出糖尿病前期

聯合報／ 記者林則澄／台北報導

一名45歲女性上班族習慣飯後吃「蔓越莓果乾」保養身體，外出跑業務時也隨身攜帶，認為是健康又方便的零食，不料，5年來體重持續增加，BMI數值達到32，屬於中度肥胖。年底健檢結果顯示，她的空腹血糖高達115mg/dL（正常值60至100mg/dL），屬於糖尿病前期。原以為是即將到來的更年期引發的代謝問題，就醫診斷才發現罪魁禍首竟然是每日必吃的蔓越莓果乾。

蔓越莓果乾因「泌尿道保健」深受女性青睞，初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍表示，天然蔓越莓富含前花青素（PACs）、多酚及維生素，據2017年美國國家衛生研究院的一篇研究顯示，每日攝取36毫克以上的前花青素可有效預防泌尿道感染。

陳威龍指出，這名患者每天三餐飯後都抓一把蔓越莓乾吃，導致空腹血糖偏高，飯後血糖也飆升至185mg/dL（正常值60mg/dL~139mg/dL），屬於糖尿病前期，而且體重失控，長期食用過量果乾可能是重要的因素之一。

陳威龍提醒，天然蔓越莓酸澀難以入口，但市售蔓越莓乾為了提升口感與保鮮效果，通常添加大量糖分與葵花油，過量攝取可能增加心血管疾病、高血壓和糖尿病的風險，「加工果乾雖然營養濃縮，但熱量同樣大幅提高。」

陳威龍表示，無論是新鮮水果還是脫水的果乾，都有營養價值，重點應該在於「適量」，雖然果乾的膳食纖維與礦物質含量遠高於同等重量的水果，但因熱量提高，且市售果乾常含高糖、高鈉與防腐劑，民眾購買時也需格外留意食品成分標示，即便是低GI（升糖指數）的新鮮水果，若攝取過量或進食順序不當，也可能成為「糖分炸彈」，對於有體重控制需求或血糖波動較大的族群更要小心。

不只蔓越莓果乾，各類果乾其實都不建議攝取過量，尤其葡萄果乾常被加在堅果類中販賣，除了沒有飽足感，民眾也可能一時輕忽，誤以為跟堅果類一樣健康而吃太多。陳威龍提醒，不要以果乾、果汁代替原型水果，平時也應該盡量攝取天然食物，根據世界衛生組織標準，每人每天攝取不超過50克的添加糖，僅是一杯含糖飲料的添加糖攝取量就容易超過上限值，民眾應多留意。

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