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沐浴乳快用完加水 易孳生微生物

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
沐浴乳快用完時，避免再加水多次使用，以免孳生微生物。圖／123RF
沐浴乳快用完時，避免再加水多次使用，以免孳生微生物。圖／123RF

你會把快用完的沐浴乳加水繼續使用嗎？衛福部食藥署提醒，當沐浴乳快使用完畢時，避免再加水多次使用，或是把多款不同的沐浴乳倒在一起混合持續使用，以免加速微生物孳生，若是肌膚較敏感或有傷口時，使用到微生物孳生的沐浴乳，恐會產生不可預知的風險。

食藥署指出，沐浴乳屬於化妝品，主要用來清潔臉部以外的肌膚，以外觀可分成透明、不透明或帶珠光感等不同種類；以酸鹼度則可區分以液態皂為主體的「鹼性」、界面活性劑為主體的「弱酸性」，以及液態皂與界面活性劑混合的「中性」等，其實不只沐浴乳，包含沐浴凝膠也都屬於化妝品。

無論使用哪一種性質的沐浴乳，食藥署提醒，選購前要看清楚是否有完整的化妝品應標示事項，並挑選洗後不會感覺到乾澀的沐浴乳，由於沐浴過程中會帶走肌膚表面的水分，建議洗完澡後適量塗抹乳液，避免肌膚乾燥。此外，沐浴乳要避免放置於潮濕處，以免產品加速變質。

市面上有不少標榜含植物成分的肥皂或沐浴產品，台灣皮膚科醫學會理事黃毓惠指出，細看產品成分幾乎都含有「皂基」，這就是氫氧化鈉加上油脂合成的香皂，植物成分則是額外添加，而多數標榜「純天然」的精油、保養品等產品，其實都是化學成分加上天然成分。

市售沐浴產品包含沐浴油、沐浴乳、沐浴皂等，黃毓惠說，有些醫美品牌做過測試，標榜異位性皮膚炎、敏感性膚質專用是可以選擇的，但最重要還是使用狀況，只要不緊繃、不乾、不癢就可以使用，若出現變紅、發癢，甚至出現皮屑，就要避免繼續使用。

化妝品 沐浴 食藥署

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