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健康主題館／身上莫名瘀青 1周沒消快就醫

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
整片的瘀青，要留意是否為凝血功能問題。圖／AI生成
整片的瘀青，要留意是否為凝血功能問題。圖／AI生成

●服用特定成分藥物，可能出現「無碰撞」瘀青

●瘀傷不可用藥酒推開

一位30多歲女性，因為瘀血狀況一直沒好轉，擔心得了血液疾病，就醫排除可能原因後才發現，原來是採用流行的「防彈飲食」減重，也就是攝取少量醣類、適量蛋白質、大量脂肪，短期內減掉20、30公斤體重卻導致營養不良，影響了凝血功能而產生瘀青，經由飲食調整已獲得改善。

一般人在生活中難免會發生一些小碰撞或受傷，導致身體手腳出現青一塊、紫一塊的瘀傷，但有些人尤其老年人沒有發生什麼碰撞，常在睡一覺起來發現腿上或手臂上也出現瘀青。台大醫院副院長、家庭醫學科教授黃國晉說，不管是點狀或整片的瘀青，都要留意是否為凝血功能問題。

點狀瘀青 多為血小板低下

黃國晉表示，影響凝血功能導致瘀青的可能原因，包括藥物、疾病、女性生理期、營養不良等，點狀瘀青多為血小板低下，凝血功能異常則常以整片表現，也有可能兩個狀況同時發生。

針對各年齡層的「無碰撞」瘀青，黃國晉說，小朋友或年輕人要特別注意，是否為疾病造成；中老年人可能是服用特定成分藥物、病毒感染或自體免疫問題，只要身體會莫名其妙地流血、瘀青或點狀出血，應該盡速到醫院就診較好。

5大原因 留意身體發警訊

1.藥物

最常見的是藥物問題引起，黃國晉指出，很多中老年人會服用含阿斯匹林成分的藥物，或預防心血管疾病的「保栓通」，或治療心律不整的抗凝血劑，都可能因為稍微碰到，甚至刷牙、挖鼻孔而流血。

2.疾病

如果沒有服用這類藥物，但很容易瘀青，就要懷疑是否為疾病問題，例如血友病等凝血功能異常，或脾臟腫大、病毒感染、自體免疫疾病，甚至血癌等，造血功能受影響，會導致血小板缺乏。

黃國晉說，有些老人家皮下組織很薄、瘦弱，微血管容易看得很清楚的，碰一下也容易破裂，不一定是疾病所致，但的確相對脆弱，例如一覺醒來發現腿部、手部有瘀青，會建議先就醫檢查，找不出原因才歸類至此。

3.女性生理期

女性生理期前後，也可能碰一下就容易出血。

4.營養不良

營養不良也可能影響凝血功能，黃國晉表示，和凝血功能有關的維他命K，主要來自深綠色蔬菜，或動物性蛋白質如肝臟、肉類等，因此飲食均衡很重要，如果是吃素的族群，建議要多攝取深綠色蔬菜或直接補充維他命K。

5.其他

如果消化道出血導致排出黑色糞便、不挖鼻子卻流鼻血、女性更年期後出血、眼白出現血絲等，也可能是睡不好、熬夜等導致微血管破裂，但都是身體發出的警訊，需要進一步就醫檢查。

觀察顏色 身體會吸收瘀傷

黃國晉指出，碰撞、出血等都會瘀青，如果一周都沒消失，甚至3、5天後更嚴重的話，那一定是「Something Wrong」，因為血液會凝集，如果身體有些問題，就沒辦法凝集，甚至瘀青會愈來愈大、消失不了，務必要就醫檢查。

有些民眾會使用藥酒推開瘀青部位，黃國晉指出，這樣是錯誤的，因為血管本來可能沒事，但一推就弄破，在凝血功能本就差的狀態下，反而變得更糟糕，建議還是先觀察顏色、消褪狀況等，正常的瘀傷，身體都會自己吸收。

如何預防瘀傷？

飲食：補充含維他命K的食物，如深綠色蔬菜、動物性蛋白質等

生活習慣：避免熬夜、快速減重、營養不良等

生理期 老年人

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