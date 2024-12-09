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疏運榮耀號旅客返台 國籍航空加派班機7架次1179座位

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
星宇航空為協助疏運榮耀號旅客，明天將加派1架321neo加班機，可乘載旅客184名。星宇航空飛機示意圖。圖／星宇航空提供
星宇航空為協助疏運榮耀號旅客，明天將加派1架321neo加班機，可乘載旅客184名。星宇航空飛機示意圖。圖／星宇航空提供

亞太區最大郵輪「地中海榮耀號」6日因引擎故障滯留日本沖繩，郵輪商緊急協調航空公司讓旅客搭機回台，經交通部民航局協調，國籍航空依據船商所提要求，確認今明2天共有5架次航班放大機型，明天另有2班加班機，總計7架次共1179座位。

交通部表示，榮耀號故障後，第一時間就介入協調，除要求船公司負起責任照顧旅客，也請民航局協調國籍航空增加運能，協助疏運受影響的旅客。

航港局召開應變小組會議，與船公司協調溝通後，榮耀號預估最快本月11日才能檢修完成，且空船將不載客返台，目前已宣布明日自日本返回基隆的航次取消，本次疏運已無旅客搭乘郵輪返台選項，旅客需靠空運疏運才能返台。

交通部指出，經民航局協調後，國籍長榮與華航2家航空公司，今（9日）有2架次放大機型，明（10日）有3架次放大機型；另外，華航與星宇明（10日）再加派加班機，等於今明2天有5架次放大機型、2班加班機，總計有7架次共1179座位，提供旅客搭乘。

星宇航空表示，為協助疏運因地中海榮耀號故障而滯留於沖繩的旅客返台，明天將加派1架321neo加班機，可乘載旅客184名，預計於當地時間晚間9時15分，由沖繩機場起飛，台北時間晚間9時55分抵達桃園機場。

華航表示，明天台北至沖繩往返航班，除有放大機型載客外，並增開1班加班機，以777執飛，提供超過400個座位，積極協助疏運旅客返台。

此外，航港局也要求相關旅行社，預先準備旅客返台後的陸運接駁。交通部表示，除部分旅客已自行安排返台行程外，目前已根據船公司所提需求安排充足運能，明天應可將所有返台需求的旅客疏運回台，後續如有其他新增需求，民航局也會協調航空公司持續提供協助。

加班 國籍航空

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