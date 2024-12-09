疏運榮耀號民眾 民航局協調華航、星宇明加兩班次
為協助因榮耀號郵輪故障滯留沖繩旅客盡速返台，經交通部民航局緊急協調，國籍航空依據船商所提要求，9日、10日共有5架次航班放大機型，10日另有兩班加班機，共新增1,179座位。
榮耀號郵輪故障後，交通部第一時間即介入協調，除要求船公司負起責任照顧旅客，也請民航局協調國籍航空增加運能，協助疏運受影響的旅客。航港局召開應變小組會議，與船公司協調溝通後，榮耀號郵輪預估最快本月11日才能檢修完成，且將空船不載客返台，目前已宣布10日自日本返回基隆的航次取消，本次疏運已無旅客搭乘郵輪返台選項，旅客需靠空運疏運才能盡速返台。
交通部表示，經民航局協調後，國籍長榮與華航兩家航空公司9日有2架次放大機型，10日亦有3架次放大機型，另華航與星宇10日則將飛航加班機，兩日共可增加1,179個座位；航港局亦已要求相關旅行社預先準備旅客返台後之陸運接駁。
交通部表示，除有部分旅客已自行安排返臺行程外，目前已根據船公司所提需求安排充足運能，10日應可將有返臺需求之旅客疏運回臺，後續如有其他新增需求，民航局也會協調航空公司持續提供協助。
華航說明，明日台北-沖繩往返航班除放大機型載客外，並增開一班加班機，將以777執飛，提供超過400個座位，積極協助疏運旅客返台；星宇則是將10日加派一架A321neo加班機，可乘載旅客184名。
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