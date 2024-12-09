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山下智久個資遭洩漏…松機貴賓室員工PO社群 營運商證實開罰

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山下智久個資遭曝！松機貴賓室員工貼限動 營運商開罰

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
山下智久昨現身周董演唱會。圖／讀者提供
山下智久昨現身周董演唱會。圖／讀者提供

日本男星山下智久昨晚現身歌手周杰倫大巨蛋演唱會，今上午從松山機場離台，卻疑有松山機場貴賓室工作人員，將山下智久進入貴賓室的憑證拍照，並上傳至個人IG限動，由於該照片清楚顯示旅客姓氏、航班編號、座位號碼的個資，引發網友暴動認為該員工應被開除。承攬該貴賓室的高雄空廚針對此事件表達強烈歉意，針對該員工將依規定做行政處分，後續也會加強公司內部員工教育訓練。

松山機場聯合貴賓室，是由台北市航空運輸公會委託高雄空廚經營，搭乘多家航空公司商務艙等級的旅客可進入休息。高雄空廚副總陳韻謙證實，在限動洩漏山下智久個資的發文者，確實是公司承攬松機貴賓室的員工，對於員工此舉造成旅客困擾深表歉意。

陳韻謙說明，針對此事件，目前尚未接獲山下智久及其經紀公司相關聯繫，但公司已針對3點進行處理，第一，已要求該員工刪除於私媒體上傳的所有相關照片；第二，未來會加強員工教育訓練；第三，針對該洩漏旅客個資的員工會進一步調查，並依照公司規定給予行政處分。

松山機場貴賓室工作人員洩漏日本男星山下智久個資。圖／翻攝Threads
松山機場貴賓室工作人員洩漏日本男星山下智久個資。圖／翻攝Threads
日本男星山下智久昨晚現身台北大巨蛋出席歌手周杰倫演唱會，今上午從松山機場離台。聯合報系資料照
日本男星山下智久昨晚現身台北大巨蛋出席歌手周杰倫演唱會，今上午從松山機場離台。聯合報系資料照

松山機場 貴賓

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