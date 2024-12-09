山下智久個資遭曝！松機貴賓室員工貼限動 營運商開罰

日本男星山下智久昨晚現身歌手周杰倫大巨蛋演唱會，今上午從松山機場離台，卻疑有松山機場貴賓室工作人員，將山下智久進入貴賓室的憑證拍照，並上傳至個人IG限動，由於該照片清楚顯示旅客姓氏、航班編號、座位號碼的個資，引發網友暴動認為該員工應被開除。承攬該貴賓室的高雄空廚針對此事件表達強烈歉意，針對該員工將依規定做行政處分，後續也會加強公司內部員工教育訓練。

松山機場聯合貴賓室，是由台北市航空運輸公會委託高雄空廚經營，搭乘多家航空公司商務艙等級的旅客可進入休息。高雄空廚副總陳韻謙證實，在限動洩漏山下智久個資的發文者，確實是公司承攬松機貴賓室的員工，對於員工此舉造成旅客困擾深表歉意。