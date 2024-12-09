1周3段式變化！冷氣團南下這2天最冷「體感最凍僅9度」

未來1周「溫度3段式變化」，中央氣象署預報員林定宜表示，好天氣持續到周三，周三至周五東北季風增強，迎風面有局部短暫雨，周六大陸冷氣團南下，周日至下周一影響最顯著，預估北部及東北部低溫11度，而新竹、苗栗一帶因近山區，低音可能下探10度，「預報體感溫度僅9度」。

林定宜說，明天東北季風持續減弱，基隆北海岸、東北部有局部短暫降雨，大台北及花東有零星降雨，其他地區多雲到晴，而這樣的好天氣將持續到周三（11日）白天。

周三（11日）晚間起東北季風增強，北部、東北部轉為濕涼，這樣的天氣持續到周五（13日）；這段期間大台北、東北部、東部地區有局部短暫雨，桃園至新竹也有零星降雨，其他地區為多雲。

周六（14日）大陸冷氣團南下，水氣偏少，僅桃園以北有局部短暫雨；周日至下周一（15、16日）環境轉為感冷，僅基隆北海岸、東北部有局部短暫雨，其他地區為多雲，周日（15日）參與台北馬拉松的民眾，有機會不用頂著雨進行賽事。

這波大陸冷氣團將持續影響至下周二（17日），下周三（18日）冷氣團減弱，各地大致為多雲到晴的天氣型態，僅東半部有零星短暫雨。。

溫度部分，林定宜指出，明（10日）白天氣溫持續回升，北部14至25度，中南部16至28度，東部18至24度，日夜溫差大需注意；周三晚間至周五（11至13日）受到東北季風增強影響，北部、東北部整日天氣偏涼冷，其他地區早晚也偏冷。

周六（14日）大陸冷氣團南下，周日至下周一（15、16日）這2天影響最明顯，預估台北低溫13度，北部及東北部低溫下探11、12度，尤其新竹、苗栗一帶靠近山區，比都會區冷，可能出現低於10度的低溫，「目前預報體感溫度僅約9度」。

下周三、下周四（18、19日）冷氣團逐漸減弱，氣溫也慢慢回升，但各地早晚仍偏冷。林定宜表示，冬季期間乾空氣的水氣較少。春季冷空氣含水量較高，較為寒冷，後續是否還有更強的冷空氣需持續密切觀察。