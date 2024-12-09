機車駕訓補助明年續辦 每人最多可獲3800元補助

為降低機車肇事率，交通部2019年起推動機車駕訓補助，參加完整駕訓課程後取得駕照者，可獲1300元補助，今年吸引逾4.2萬人報名，公路局今宣布，駕訓補助明年接續辦理，加上駕訓2.0補助，以及明年將推出的駕訓3.0補助二擇一，每人最多可獲3800元補助。

通部部長陳世凱表示，根據統計，參加機車駕訓班及道路安全訓練的新手，違規風險可降低59%，事故風險降低36%，交通部將持續透推廣機車駕訓班相關計畫，邀請所有新手報名參加。

公路局表示，2019年實施機車駕訓補助後，2023年再推動「駕訓2.0(考取駕照後安全駕駛訓練)」補助計畫，由駕訓班教練帶領學員實際上路，課程涵蓋機車常見事故原因，如變換車道、安全車距、內輪差、停讓行人以及無號誌路口等重要項目，完成後每人額外再補助1200元，名額預計有4000名。