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台博館打造另一種現場 走入修澤蘭建築時代

中央社／ 台北9日電
國立台灣博物館鐵道部園區推出「另一種現場：修澤蘭」特展，展示陽明山中山樓建築模型供觀眾欣賞。（中央社）
國立台灣博物館鐵道部園區推出「另一種現場：修澤蘭」特展，展示陽明山中山樓建築模型供觀眾欣賞。（中央社）

國立台灣博物館與社團法人台灣女建築家學會合作，推出「另一種現場：修澤蘭」特展，帶領民眾認識這名打造景美女中圖書館、陽明山中山樓等，戰後台灣現代建築史重要女性建築師

「另一種現場：修澤蘭」特展今天舉辦開幕記者會，台博館館長陳登欽、修澤蘭之子傅德修、台灣女建築家學會理事長何黛雯、台中霧峰國小校長葉聰信、景美女中校長周寤竹、忠泰美術館總監黃姍姍等均出席與會。

陳登欽致詞感謝各界協助，並表示台博館不僅將共同參與「重建台灣藝術史2.0計畫」，也將啟動建築文化中心修繕工程，在結合歷史與建築的文化之路，台博館不會缺席，同時想藉此展覽向修澤蘭及女建築家們致敬。

傅德修則分享從兒子角度觀看母親3種特質，或許有助大眾理解本次展覽。修澤蘭對於建築得兼顧美感實用、著重與大自然環境結合的「執著個性」、一天當兩天用籌建陽明山中山樓的「拚搏精神」與面對各種艱難險阻仍堅韌不拔的「堅強性格」。

傅德修表示：「母親的人生有高低起伏，她的建築經過時代的洗禮，依然被現代建築人看見，也啟發著現代建築人，她的人生應是圓滿、無遺憾了。」

除了廣為熟知的陽明山「中山樓」外，策展團隊指出，修澤蘭的建築作品遍布全台各地校園，包含台北的光復國小、中山女中、景美女中、台北市立大學到台中女中、霧峰國小、虎尾高中、嘉義女中等；而台灣第一座山坡地社區型住宅「花園新城」更是其另一代表。修澤蘭作品之多、遍布之廣，亦見證台灣建築發展的歷程與時代。

展覽以6大單元，綜覽修澤蘭從求學、1949年到台灣鐵路局工作設計舊板橋車站，結識具土木結構專長的同僚傅積寬，並成為相互扶持的伴侶，到共同創辦澤群建築師事務所，繼而完成後續各項代表性建築。

台博館表示，修澤蘭建築師事務所曾遭祝融，導致修澤蘭設計的建築書圖全數損毀，僅能從業主（學校、機關）的契約、檔案書圖等進行資料回溯，這也是文化部責成台博館積極推動台灣建築書圖徵集及籌備成立台灣建築文化中心的原因。

本次展覽呈現修澤蘭如何運用建築設計與工程技術達到建築的流動性，同時首次公開展出景美女中原始建築設計圖檔，從中可見建築師追求建築細節的用心。「另一種現場：修澤蘭」特展即日起至2025年11月2日於台博館鐵道部園區廳舍2樓展出。

「另一種現場：修澤蘭」特展9日舉辦開幕記者會，策展團隊指出，建築師修澤蘭的建築作品遍布全台各地校園，現場並規畫一處展區呈現其兼顧美感實用的校園建築特色，吸引參展民眾駐足。（中央社）
「另一種現場：修澤蘭」特展9日舉辦開幕記者會，策展團隊指出，建築師修澤蘭的建築作品遍布全台各地校園，現場並規畫一處展區呈現其兼顧美感實用的校園建築特色，吸引參展民眾駐足。（中央社）

博物館 建築 建築師

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