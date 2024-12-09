台灣團隊「有用主張」受邀參加瑞典諾貝爾燈節

來自高雄的設計團隊「有用主張UxU Studio」今年獲邀參加瑞典諾貝爾燈節，作品「Waterfall」呼應諾貝爾文學獎得主泰戈爾的劇本「瀑布」，在諾貝爾獎博物館中庭展出。

諾貝爾燈節（Nobel Week Lights）是由諾貝爾獎博物館（Nobel Prize Museum）主辦，邀請瑞典當地及國際藝術家、設計師、學生，以諾貝爾獎各獎項得主的作品或發明為啟發展出燈光設計等光藝術作品，在諾貝爾頒獎典禮的期間12月7日至15日展出。

民眾從諾貝爾獎博物館中庭兩側的道路，甚至從瑞典國家美術館，就能看見這個發光的瀑布作品。

「有用主張UxU Studio」表示，諾貝爾燈節今年4月邀請他們展出「Waterfall」，最大的挑戰就是要在完全不破壞有數百年歷史的諾貝爾獎博物館外牆立面與地面的條件下，在2至3天的時間內將高達14公尺的作品組裝起來，這讓他們花了很多心思設計了一套吊索裝置與快速組裝的系統。

另外一個挑戰就是瑞典冬季的嚴寒，開工第一天還一度遭遇大雪，對體能是一大考驗，但團隊表示，好險瑞典的夥伴給予極大支持，也用很平和沉著的態度面對壓力。

「有用主張UxU Studio」團隊表示，這次以Waterfall系列的作品來與泰戈爾的劇本「瀑布」相呼應。「瀑布 Waterfall」這件作品討論的是「自然與人工」、「控制與自由」等命題。自從開始用光創作藝術裝置以來，人們經常問團隊如何控制光？這麼巨大的作品電腦程式究竟要如何撰寫才能創造出那麼自然的流動感。

團隊說，事實上，他們的作品沒有使用任何控制系統。「瀑布」由1000多隻燈管組成，每隻燈管都有內建晶片使光線反覆流動，只是單純利用電流長度產生的時間差，使每一支燈管的跑動時間變得不一樣，形成了一種「隨機」，賦予作品自體生命，這種非控制的隨機，是電腦很難創造出來的。

他們希望能透過這次展出，用作品提醒人們一個貫穿泰戈爾著作的議題：「人與自然之間的和諧，是人類自由的先決條件」。且光藝術裝置不僅要給人一時的驚嘆，更要給人一種對環境與存在的重新認識。

今年諾貝爾燈節受邀的除了台灣的團隊以外，還有來自瑞典皇家理工學院（KTH）、法國、烏克蘭、丹麥等地的作品。

「有用主張UxU Studio」由陳冠宏與陳映竹共同創立，是多元取向的跨領域藝術創作團隊，他們曾參與台灣燈會、阿姆斯特丹燈節等國際重要燈節展出。