培養人才！台灣觀光協會設獎學金 觀光研訓院2026成立

台灣觀光協會今於圓山大飯店舉辦成立68周年慶祝茶會，協會會長簡余晏表示，協會為產官學交流重要平台，已向董事會提案，提供觀光發展研究獎學金，鼓勵學生提出有創意的研究及建議，另交通部觀光署預計明年成立「觀光研訓院」，以培養觀光產業領域人才。

台灣觀光協會會長簡余晏致詞時表示，協會為產官學交流的重要平台，今年年會特別邀請觀光相關系所教授及學生參與；已向董事會提案，提供觀光發展研究獎學金，鼓勵各領域研究生提出觀光發展建言。

除了獎學金，台灣觀光協會葉菊蘭榮譽會長也透露，觀光署預計於2026年正式成立觀光研訓院，提供觀光產業更長遠的規畫，另行銷推廣上也將有專屬法人機構。

交通部政務次長陳彥伯說，目前四大來台市場仍以日本為大宗，其次為港澳、韓國及歐美市場，都已突破疫後水準，直指台灣觀光已走在世界潮流上，期盼Team Taiwan觀光國家隊也讓世界看見台灣。

針對觀光業人力不足問題，行政院長卓榮泰承諾，將努力解決缺工問題，挹注中央資源，補充人力，讓業者有百萬大軍發展觀光。

卓榮泰指出，花蓮觀光因0403地震受嚴重衝擊，但在提供花東補助之下，花蓮觀光已逐步復甦，「我要把長春祠還給中橫，要把太魯閣還給全世界」，目前花蓮觀光旅遊補助執行率已逾88％，盼透過生態旅遊、運動、體育、鐵道、農村旅遊等，帶動更多國際客來台，更立下目標，希望台灣不僅是科技之島，更要成為觀光大國。